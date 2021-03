La crisis migratoria regional, el eje en los planes de gobierno de Arauz y Lasso

El futuro para la relación de Ecuador con otros países de la Región es otro de los componentes de los planes de gobierno de los binomios presidenciales de Unes y de Creo.

El exvicencaciller Marcelo Fernández de Córdova sostiene que esta área se evidencia una fuerte orientación ideológica de cada uno de los presidenciables.



Así, en los planes de gobierno se ven posturas contrapuestas en relación con la ola migratoria que se origina en Venezuela, y que es uno de los principales desafíos para la región.



Para Michel Levi, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina, el candidato Andrés Arauz tiene dos opciones para las relaciones con los países vecinos. La primera, retomar la línea convencional de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (Alba) o crear una estructura diferenciada, mediante un bloque más político, con Argentina, Bolivia y México. El postulante de Unes ha expresado públicamente su deseo de que la Unasur resurja.



En cambio, Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano, está enfocado en fortalecer la integración, a través de acuerdos comerciales. Una muestra de aquello -dice Levi- fue que en el debate presidencial Lasso señaló la necesidad de que Ecuador se integre plenamente a la Alianza del Pacífico.





LOS CANDIDATOS PROPONEN



Andrés Arauz

Candidato presidencial Unes

‘Profundizar ciudadanía sudamericana e integrar’

La justicia global, soberanía e integración aparecen como objetivos en el plan de gobierno de Andrés Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza (Unes).

En el documento, apuesta por “redefinir la agenda de integración del país, con énfasis estratégico en seguridad energética, ciencia y desarrollo tecnológico, salud, comercio, inversiones, integración financiera, educación, seguridad y defensa y movilidad”.



Además de retomar la integración regional, particularmente la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Arauz propone “consolidar y profundizar la ciudadanía sudamericana”.



Sin distinguir nacionalidades, sostiene que se deben “establecer corredores humanitarios para migrantes en tránsito, tanto en dirección norte-sur como sur-norte. También, “establecer albergues para migrantes (para emigrantes retornados y para inmigrantes en situación de vulnerabilidad)”.



Arauz prefiere tener cautela al referirse al régimen de Nicolás Maduro, de Venezuela, con el cual el Gobierno de Lenín Moreno rompió relaciones diplomáticas y reconoció como presidente interino al extitular del Congreso de ese país, Juan Guaidó.



“Creemos que lo que puede hacer un gobierno progresista del Ecuador es tender puentes para recuperar el respeto que se merece el pueblo venezolano (...). En el escenario internacional estamos dispuestos a ello, pero no nos vamos a meter a donde no nos inviten”, declaró a EFE.



Cuando en el debate presidencial se tocó este tema, cuestionó que Maduro aparezca como “el cuco” en la campaña. “Ecuador tiene que labrar su propio camino; su propio camino sin estar sometido a nadie, ni al uno ni al otro. Debe recorrer su propio camino”, puntualizó.



Guillermo Lasso

Candidato presidencial Creo-PSC

‘Promover la inclusión y la colaboración’



Guillermo Lasso, presidenciable de la alianza Creo-PSC, ve necesario “exhortar a los gobiernos vecinos a realizar esfuerzos políticos y sociales, con el fin de que los ciudadanos no tengan que abandonar su país”.



En su plan de Gobierno se refiere a la “diáspora venezolana” y señala que frente a esta situación se requiere solicitar la colaboración no solo económica sino también estratégica de organismos como la OEA y la ONU.



A diferencia de Arauz, enfatizó que Ecuador no se puede quedar callado frente a lo que califica de dictaduras en Venezuela y Nicaragua.



“Vamos a llevar a cabo un proceso ordenado de este problema humanitario con los venezolanos; pero seremos claros, condenaremos estas dictaduras, estas narcodictaduras que son las que han ocasionado la gran migración de venezolanos no solo al Ecuador sino al mundo entero”, dijo Lasso, en el debate del domingo pasado.



Durante un encuentro con embajadores, hace dos semanas, Lasso ya anticipó que no es su propósito, si asume las riendas del país, “empezar con novelarías o con resucitar organismos que no dieron ningún resultado, como Unasur, Banco del Sur y otras que nacieron de la época del señor (Hugo) Chávez en Venezuela, que no han fun­cionado”, enfatizó.



En su plan de gobierno define como una de la estrategias “avanzar en el proceso de regularización de estatus migratorio ordenado, para que los migrantes puedan ­aportar al desarrollo positivo de la sociedad”.



Además, Lasso subraya que se debe impulsar la aceptación e inclusión de los migrantes, garantizando tanto la seguridad de los migrantes como la seguridad interna de nuestros ciudadanos.

Además, para Lasso es clave lograr la inclusión de Ecuador en la Alianza del Pacífico.