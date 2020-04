Javier Carrillo, presidente (e) del Colegio de Médicos del Guayas: 'No se está manejando la crisis desde el punto de vista epidemiológico'

LEA TAMBIÉN

El Colegio de Médicos del Guayas rechazó las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en referencia a que los profesionales se han contagiado de covid-19 en forma comunitaria y no en los hospitales públicos.

Javier Carrillo es el presidente encargado del gremio, ante la ausencia del titular que se encuentra en aislamiento por contagio. Señaló que las expresiones del Secretario de Estado tratan de "deslindar la responsabilidad del Estado por la negligencia" en el abastecimiento de insumos médicos, medicinas y equipos de bioseguridad.



El gremio exige que el Gobierno Nacional "rectifique y asuma la responsabilidad" en el manejo de la pandemia. En entrevista con EL COMERCIO, Carrillo informó que 47 médicos han fallecido en Guayas, a causa del virus. Además, el gremio propone la creación de un Comité de Emergencia Sanitario para Guayaquil.



¿Cuál es el registro de médicos fallecidos que tiene el gremio en Guayas?



El reporte que tenemos de nuestros colegas, que nos informan a través de redes y enlaces, es que ya hay 47 fallecimientos. Ayer (el martes) murieron dos colegas. Es preocupante que todavía no se tome la decisión de resolver la emergencia de forma más rápida.



¿Cuáles son las acciones que deben tomar las autoridades?



Se subestima la gravedad de la pandemia, pero sigue habiendo un número excesivo de contagiados y muertos. Es preocupante que también afecte a nuestro personal de médicos, enfermeros, auxiliares.



¿Cuál es la propuesta del Colegio de Médicos para combatir la emergencia?



Hemos propuesto la creación de un Comité de Emergencia Sanitaria de Guayaquil, que sume al Municipio, Cámara de comercio, Gobierno Nacional, técnicos epidemiólogos e infectólogos privados y públicos. La idea es que se tenga disponibilidad inmediata en cuanto a conseguir donaciones y compras de medicamentos. Omitir los procesos de contratación, que acostumbra la burocracia. Eso nos tiene liquidados a la ciudad y a la provincia, pero no hay respuesta.



¿Cuáles deben ser las acciones inmediatas?



Se debe enfrentar la crisis desde el punto de vista epidemiológico, no solo asistencial. Solo tratan de curar al enfermo, sin otras tareas preventivas y complementarias, por eso el sistema de salud ha colapsado.



¿Ese colapso se registra en hospitales públicos?



Eso ocurre en todos los hospitales, de Guayaquil, Durán y Milagro. Lo mismo, en las clínicas privadas. No es un tema público o privado es un problema de la ciudad, la provincia; claro que el sector público es el más afectado por el centralismo, ineficiencias y corrupción.



El ministro de Salud dijo que los médicos con covid-19 no se contagiaron en hospitales. ¿Es así?



Si el Ministro dijo eso, es una blasfemia técnica, salvo que tenga algún sustento científico sobre los lugares de contagio. Pero lo que sí es evidente es que el personal médico protesta por falta de protección no lo digo yo, lo ha visto todo el mundo.



¿Es sin sustento técnico?



Él debe conocer, porque es investigador, que en pandemia no hay sitio definido de afectación. Desde el punto de vista técnico se conocen los focos o cómo ocurrió la masificación de los contagios, que fue sin una duda una falla del sector público, eso es cosa juzgada. Me parecen desacertadas sus declaraciones y las rechazamos.



¿Se están usando las camas que habilitó el Municipio de Guayaquil para uso de médicos?



Desde el domingo hay 30 personas en un hotel del norte de la ciudad. Necesitamos que se amplíe esa capacidad, que ese programa se fortalezca y para ello debe actuar el Comité de Emergencia, si no hay la participación voluntaria de los hoteleros, que se disponga el financiamiento del Gobierno para alquilar los cuartos.



Se habló de más camas en la Ciudad Deportiva Pérez Perasso. ¿Están operativas?



Estaba previsto que hoy, personal del Colegio de Médicos realizara la inspeccionar el lugar, ojalá que podamos usarlo porque hay muchos médicos, enfermeros y auxiliares que buscan esta alternativa para no regresar a sus casas y proteger a sus familiares.