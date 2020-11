La crisis económica provocó una reducción de 22,5% en las asignaciones a los GAD

Los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) recibirán USD 691 millones menos de asignaciones del Gobierno Central frente a lo presupuestado inicialmente; esto es una caída de 22,5%.

Los GAD son los municipios, las prefecturas y gobiernos parroquiales del país.



En el presupuesto inicial, los GAD debían recibir USD 3 068 millones en el 2020, pero recibirán USD 2 377 millones con los ajustes por la crisis económica realizados hasta el segundo cuatrimestre del 2020.



Este viernes 27 de noviembre del 2020, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, explicó que el recorte se debe a que el Fisco ha recibido menos ingresos este año por la caída del precio del crudo, menos venta de derivados, caída de la recaudación tributaria, entre otros.



Según Carrillo, varios representantes de estos gobiernos habían tenido dudas o quejas con respecto a las menores asignaciones, por lo que se realizaron reuniones e incluso se hicieron consultas a la Procuraduría. “El Gobierno no puede entregar recursos que no recibe y los demás sectores deben ajustarse a la nueva realidad del Presupuesto, eso está normado por la Ley”, dijo el viceministro.



De acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, los GAD reciben dos tipos de asignaciones, una que es fija y otra que varía de acuerdo, entre otras cosas, a los ingresos que recibe el Fisco.



La asignación variable inicialmente iba a ser de 932 millones, pero cayó a USD 241 millones. Esto significa que la asignación variable que reciben estos gobiernos cayó un 74%.



Carrillo reconoció que, pese a los esfuerzos de Finanzas, todavía hay GAD a los que se les adeuda montos por hasta tres meses, sin embargo, la meta es cerrar el 2020 con la menor cantidad posible de atrasos, precisó. Hasta octubre los atrasos suman USD 344 millones.



Para mermar el impacto en la liquidez de estos gobiernos, el Viceministro destacó que este año se emprendieron tres acciones.



Una acción fue priorizar el pago de asignaciones y de devolución del IVA a los GAD más pequeños durante los meses más difíciles de la pandemia, cuando el Fisco tenía fuertes limitaciones de liquidez. Según Carrillo, también se tomó en cuenta el criterio de eficiencia de los GAD.



La segunda acción fue disponer de mecanismos de pago a través de bonos. Se han pagado USD 63,9 millones con títulos valores o bonos, según Finanzas. Si bien los recursos no son en efectivo, los gobiernos pueden transar los papeles en el mercado o incluso usarlos en procesos de obra pública, dijo el viceministro.



La tercera acción fue implementar mecanismos más amplios de refinanciación de deudas con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE). 73 GAD ya tienen refinanciamientos aprobados.