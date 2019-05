Cruce de criterios entre asambleístas de Creo se acentúa

LEA TAMBIÉN

“A mí me tiene sin cuidado lo que hagan”, respondió Homero Castanier, de Creo, en referencia a los criterios de Fabricio Villamar y Roberto Gómez, dos de los 20 integrantes del bloque, quienes rechazan un acuerdo con Alianza País (AP) en la Asamblea.

“Ellos han venido actuando con agenda propia, pero el bloque está unido y las decisiones que tomen ellos son responsabilidad de ellos y a mí me tiene sin cuidado lo que hagan”, insistió Castanier, quien hasta mediados de este mes se encargó de la coordinación en el bloque.



A su juicio, se debe respetar el acuerdo al que llegó su bancada con AP y los asambleístas de partidos de minorías en la designación de autoridades para las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y Trabajo, que tendrá lugar la próxima semana en el Pleno.



“Estos acuerdos no se notarizan, no se graban, son palabras de damas y caballeros que deben ser respetadas y deben ser sinónimo de decencia política”, sostuvo.



Sin embargo, Villamar se ratificó en sus críticas. “Si es que nosotros nos autodefinimos como un bloque de oposición-dijo-, no se puede entregarle los votos del bloque de oposición a la organización política que ha estado metida, por ejemplo, en el caso Arroz Verde”.



Aunque el acuerdo incluye que sus colegas Jeannine Cruz y Héctor Yépez, ocupen la presidencia de Educación y Gobiernos autónomos, respectivamente, Villamar duda que existan los 70 votos necesarios al interior del Pleno.



“Habrá que ver si es que existen los votos necesarios como para hacer los cambios que requieren los aspirantes a conducir esas comisiones”, manifestó Villamar.



Por su parte, Gómez rechazó que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) anulara la designación del socialcristiano Vicente Taiano como presidente de la Comisión de Trabajo, contrario a la postura de Patricio Donoso y Rina Campain, quienes forman parte de ese organismo.



Las diferencias de opiniones incluso trascendieron ayer hasta el Pleno, cuando Villamar reclamó a Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, por no haber invitado a veedurías en materia de seguridad vial para el primer debate de la Ley de Tránsito.



“No es mi afán debatir, pero no se puede invitar a comisiones, salvo que alguien plantease aquello y lo digo, no por debatir, sino para conocimiento de toda la sala”, expresó Donoso, luego de que dirigentes de los transportistas fueran recibidos en comisión general por el Pleno.