Al crematorio sin velar: así se tratan cuerpos con covid-19 en Ciudad de México

El coronavirus covid-19 ha dejado hasta el momento 136 muertos en Ciudad de México, una urbe donde las funerarias, que preparan contingencias ante fases más crudas de la pandemia, se apresuran para cumplir un protocolo que exige cremar sin velatorio previo a los fallecidos con coronavirus.

"Es un equipo que se usa en el momento y se desecha en el momento. Tanto guantes, como tapabocas, como overol (mono) completo", explica a Efe Jesús Rodríguez, propietario de una funeraria del centro de la capital mexicana.

Rodríguez, que regenta la Funeraria Balbuena, justo al lado del hospital del mismo nombre, ha tratado hasta el momento con "10 o 15" cuerpos de enfermos de covid-19, una cifra que baila porque al principio los diagnósticos no eran claros.



En todo el país, han muerto hasta el momento 546 personas infectadas con coronavirus y se han contabilizado 6.875 contagios.



"Nosotros revisamos lo que es el certificado de defunción antes de sacar el cuerpo. Y en los hospitales ya le están poniendo una etiqueta a los que son de covid", aclara, momento desde el cual se pone en marcha el operativo especial.



Los empleados de su funeraria acuden a la morgue hospitalaria con un mono costeado por el propio Rodríguez que "cubre desde pies hasta la cabeza y es totalmente cerrado", en cumplimiento del protocolo establecido por la Secretaría de Salud de Ciudad de México.

"Se habla al crematorio para apartar un horno. Después de ahí se hace su trámite directamente ante el juez del registro civil, y se lleva al horno crematorio", prosigue.



Sin embargo, la autoridad sanitaria federal prohibió este viernes la incineración de cuerpos que no fueron reclamados y fallecieron a causa de covid-19.



Muertos sin velar



El empresario fúnebre confirma que no se puede velar a los muertos con coronavirus, una situación complicada y que hace "muy doloroso" que un familiar fallezca con covid-19.



"Se lo decimos con un poco de tranquilidad para que no se molesten. Se les explica por qué surge esto y de alguna manera, ellos son conscientes", aclara Rodríguez, quien destaca la difusión informativa de "las televisoras, la Secretaría de Salud y los médicos".



Sin embargo, Rodríguez revela que a veces que los hospitales se limitan a facilitar el trámite de retiro del cadáver, pero que no explican el protocolo de sepultura a sus familiares.

Ante esta situación tan particular, el propietario de la funeraria Balbuena destaca, por encima de todo, el "respeto" por los cuerpos que profesan sus empleados pese a estos estrictos protocolos.



"La gente está pasando estos momentos muy tristes. Nosotros como agencia funeraria los apoyamos en lo que más se pueda y les damos un mejor servicio, para que (...) le dé una cierta tranquilidad a los familiares", sostiene.

El viernes, las autoridades de la Ciudad de México descartaron la práctica de los funerales y de necropsias para personas fallecidas por covid-19.



En la presentación del "Protocolo para el manejo interinstitucional de personas fallecidas por sospecha o confirmación de covid-19" se preven escenarios de defunciones en hospitales, domicilio y vía pública y para cada uno cuentan con un procedimiento de actuación sanitario y legal.



