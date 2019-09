Cuatro ajustes a los hipotecarios del Biess

LEA TAMBIÉN

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) ha ajustado paulatinamente su programa de créditos hipotecarios.

El primer cambio anunciado el 20 de agosto pasado fue bajar las tasas de interés, subir el monto del financiamiento y la cobertura del mismo.



El banco lanzó en esa ocasión cuatro opciones para viviendas terminadas, con montos de financiamiento máximos que van desde los USD 90 000 hasta los 460 000.



El financiamiento será de hasta 100% del avalúo hasta USD 130 000; si supera ese monto, el porcentaje bajará.



La tasa de interés más baja será 5,99% para los créditos de viviendas de interés públicos (VIP), sin importar el plazo y con montos de hasta 90 000.



Por encima, la tasa de interés se incrementará, en función del monto y el plazo, que puede llegar hasta los 25 años. Pero eso dependerá de la edad del solicitante, que no debe superar los 77 años.



Un segundo ajuste anunciado por la entidad fue a los ingresos. La capacidad de endeudamiento de los afiliados o jubilados no deberá superar el 40% de sus ingresos declarados al IESS, una vez deducido el aporte personal al IESS y las deudas reportadas por el Buró de Crédito.

Antes, para la aprobación del crédito, el Biess tomaba en cuenta los ingresos totales o brutos de los asegurados.



Un tercer cambio se refiere a los requisitos de aportación. El asegurado debe contar con 36 aportaciones y al menos 13 de estas, consecutivas. Anteriormente se exigían 12.



En caso de ser afiliado sin relación de dependencia o voluntario, debe reunir al menos 36 aportaciones consecutivas.



La cuarta modificación fue mejorar las condiciones de financiamiento para las vivienda en construcción. Este cambio se anunció el domingo pasado, en un comunicado.



Para este producto, se otorga financiamiento de hasta 100% del avalúo cuando el monto no supera los USD 130 000.



Pero la tasa de interés arranca desde el 6,99%, la cual se incrementa a medida que sube el monto financiado y el plazo (hasta 25 años).



Otros requisitos

​

Los afiliados deben cumplir, en total, con 15 requisitos para acceder a los hipotecarios. Uno de ellos es no debe tener deudas con el IESS o el Biess, en cualquiera de sus productos crediticios. En caso de ser representante legal de una empresa, no debe tener obligaciones pendientes.



Tampoco se aprobará a quienes ya tengan un préstamo hipotecario vigente por la compra de un inmueble; ni en trámite una solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el Biess. Los asegurados tampoco deberán tener en curso una línea de crédito para construcción de vivienda.



Los pensionistas o jubilados deben estar cobrando la pensión del Seguro Social. De igual manera, no tener obligaciones vencidas con el IESS o Biess; ni dividendos pendientes de pago, en cualquiera de sus productos crediticios.



Estos beneficiarios tampoco deberán estar pagando un hipotecario por la compra de un inmueble ni tener en trámite una solicitud para préstamo de vivienda con el Biess, o en curso una línea de crédito para construcción de una casa.



La precalificación para estos préstamos es totalmente en línea y de manera automática en el portal de la entidad. Sin embargo, el banco informó que al final de esta semana se reflejarán recién los nuevos productos en su página web.

No lo olvide

​

Para medir su capacidad crediticia, solo contarán los ingresos declarados al IESS, no aquellos que se registran como servicios facturados en el SRI.



Si es afiliado en relación de dependencia, debe tener como mínimo 36 aportaciones y al menos 13 consecutivas.



La edad máxima para solicitar un crédito hipotecario son 77 años.

No puede aplicar si ya tiene un préstamo hipotecario vigente para la compra de un inmueble ni en trámite una solicitud de hipotecario.