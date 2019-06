Crece preocupación de migrantes venezolanos a pocas horas de que entre en vigencia el visado solicitado por Perú

LEA TAMBIÉN

La noche cayó en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) y, con ello, aumentó la tensión en los migrantes venezolanos que buscan ingresar al Perú sin la necesidad de una visa.

A pocas horas de que entre en vigencia ese requisito para acceder al vecino país, decenas de ciudadanos llaneros engrosaron las columnas de los distintos servicios que se prestan en el puesto fronterizo, que se ubica en el departamento de Tumbes, limítrofe con Ecuador.



Hasta las 18:00 de este viernes 14 de junio del 2019 habían ingresado a territorio peruano más de 4 000 migrantes venezolanos y se prevé que hasta la medianoche la cifra suba a 6 000 o 7 000. El visado empieza a regir a primera hora de este 15 de junio.



El primer punto para iniciar el trámite migratorio se cumple en una tienda de salud. Ahí seis vacunadores continuaban desde temprano inyectando vacunas antivirales a los migrantes. Luego, quienes no contaron con cédula de identidad o un pasaporte solicitaron una carta de refugio. Los que tenían un pasaporte, en cambio, hicieron cola para recibir el sello.



Uno de quienes logró que se estampe el sello fue Freyber Malabé, de 26 años. Él llegó al Cebaf a las 08:30 de este día, pero por el exceso de sus compatriotas logró el sellado a las 19:45. Visiblemente emocionado contó a este Diario que ahora viajaría hasta Arequipa, ahí lo esperan unos primos. El viaje desde su natal Maracay le duró 5 días.

Venezolanos copan pasos fronterizos Los migrantes venezolanos atraviesan diferentes filtros, a su llegada a Huaquillas. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO La afluencia en el paso fronterizo entre Ecuador y Perú, en Huaquillas, aumentó desde el pasado 10 de junio, 5 días antes de que entren en vigor nuevas medidas de control migratorio en territorio peruano. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO Uno de los requerimientos para ingresar a Perú, es que los ciudadanos venezolanos deben colocarse las vacunas que dispone el Gobierno de ese país. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO La afluencia de venezolanos en la zona de transito migratorio va en aumento por la noticia de que Peru pedira visa desde este 15 de junio a los Venezolanos. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO Los ciudadanos de Venezuela narran los distintos medios que han empleado para llegar a Huaquillas, antes de que Perú exija la presentación de una visa y pasaporte para ingresar a ese país. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO ver en pantalla completa



"La noticia me tomó por sorpresa, pedí prestado dinero y arreglé varios asuntos para venirme, lo hice solo. Maracay cada vez queda más solo", dijo.

Eduardo Díaz, de la ONG Integrando Horizontes, auspiciada por la OEA, afirmó que 11 voluntarios ayudaron a orientar a los extranjeros. "Estamos apoyando en la parte de migración, en la parte del sellado, la salida de Ecuador y entrada a Perú".



Con dos niños pequeños, en cambio, Mario Palencia se mostró preocupado porque su madre estaba en camino desde Guayaquil. Ella tenía previsto arribar al Cebaf a las 23:00. "Son las 19:30 y no sé si ella logre llegar para pasar todos juntos, me angustia esta situación".



Regina de la Portilla, oficial de Comunicación de Acnur, comentó que detectaron que los migrantes llegaron este viernes con "una ansiedad alta". La ONG aplicó un plan de contingencia para orientar y ayudar a los extranjeros.



"Hemos brindado apoyo de transporte para las personas más vulnerables. Los ayudamos a llegar a Tumbes, en otros momentos estamos apoyando con albergue temporal porque hay algunos que salieron con urgencias y no tienen a dónde llegar".



De acuerdo con datos de Migraciones de Perú, 16 082 ciudadanos venezolanos pasaron entre el lunes 10 y jueves 13 de junio pasados.