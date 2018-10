Creador de mStudio habla de la polémica por el logo del Metro de Quito

LEA TAMBIÉN

El logotipo elegido por la ciudadanía para ser la imagen del Metro de Quito ha generado polémica en redes sociales, pues los usuarios han hallado un diseño muy parecido en Internet. Basta con ingresar al buscador de imágenes de Google y colocar “Logo M” para hallar la imagen de Daniel Maat entre los primeros resultados.

Ante los cuestionamientos, tanto el Municipio de Quito como la empresa que entregó la propuesta a ser usada para el tren subterráneo se han pronunciado. Maxi Krause, gerente de la firma ganadora Saltivieri-Ogilvy, explicó que en la propuesta trabajaron 20 personas. Además, sostiene que no se trata únicamente del logo, sino de todo el sistema de identidad del Metro.



EL COMERCIO se contactó con Daniel Maat, creador de mStudio, cuyo logo ha sido objeto de discusión en redes. El estadounidense dijo que su empresa es “un pequeño estudio de comunicación y marketing que trabaja con clientes locales. Comencé este proyecto en 2012 y nació de un deseo de ayudar a pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro para crear una presencia en su público objetivo”.



La empresa mStudio está localizada en Michigan, Estados Unidos y tiene a su cargo tres diseñadores. El logo en cuestión habría sido creado en 2017 y aunque Maat reconoce que no está registrado en una base de datos de copyright, él pide ser reconocido por parte del Municipio de Quito. “Estaría feliz de compartir el logo con los ciudadanos quiteños y me comprometo a donar el 100% de cualquier reconocimiento monetario para ser usado en una organización caritativa de prestigio a nivel local”, ofrece.



Maat habló de lo que le significaría un cambio de imagen a su firma. “Dar una nueva marca a mi empresa no será una tarea fácil ni barata. Pero estoy dispuesto a hacerlo desde mis propios gastos para ceder el logo a los quiteños, pues entiendo que el diseño fue elegido como parte de una votación comunitaria”.



Desde el pasado 10 de octubre de 2018 ha recibido “muchos e-mails y mensajes” sobre el uso del logo en el nuevo sistema de transporte capitalino. “Mientras más y más gente me iba enviando videos, imágenes y anuncios de Twitter del Alcalde (Mauricio Rodas) y del Metro, hice algunas averiguaciones y descubrí que las quejas eran legítimas”, dice.



El diseñador asegura que “fue en ese punto cuando decidí crear una publicación en Facebook apelando a los ciudadanos quiteños”. Para él, la respuesta fue “abrumadora”. Hasta el pasado lunes 15 de octubre del 2018, más de 400 000 personas la visualizaron y 57 000 habían dado clic. “Los números siguen creciendo”, menciona.

Hasta el momento, el emprendedor estadounidense no ha tenido ningún contacto con el Municipio de Quito. Sin embargo, dice estar “dispuesto a conversar con la Alcaldía para resolver este asunto de una manera que resulte justa y beneficie a los ciudadanos”.



Matt dice haber sido contactado por firmas de abogados que le instan a tomar acciones legales. No obstante, el creativo descarta el tema. “En ese punto no tengo intenciones de tomarlas. Recibí un apoyo tan efusivo de los ciudadanos que espero lograr un resultado que los beneficie a ellos”, aseguró.



A Daniel Maat le surge una singular ocurrencia sobre la posible retribución por el producto de diseño. “Quizá los ciudadanos quiteños estén dispuestos a darme a mí y a mi familia un ticket vitalicio para viajar en su nuevo Metro y disfrutar de su nuevo logo lleno de estilo”, concluye.