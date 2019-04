El Cpccs-t decidió que el concurso para Defensor Público no va más

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El concurso para designar al nuevo Defensor Público no va más. La tarde de hoy, martes 30 de abril del 2019, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t) lo declaró desierto.



En la sesión prevista para la tarde de hoy se iban a resolver los oficios de dos postulantes que fueron descalificados del concurso; además de la conformación de la nueva Comisión Técnica Ciudadana que vigilaría la nueva fase de impugnaciones que resolvió el pleno después de descalificar a cuatro candidatos que encabezaban la lista como mejor puntuados.



Luis Hernández, consejero del Cpccs-t, señaló que se tomó en cuenta los tiempos que exige el mandato del proceso por lo que el tiempo no alcanzaría para concluir con el proceso.



En aquella sesión que no solo se dio la descalificación de los postulantes mejor puntuados, sino que esa decisión provocó una disputa entre la anterior Comisión Ciudadana, por lo que sus cuatro integrantes renunciaron.



El viernes pasado se hizo formal la nueva lista de postulantes. Con eso debía empezar la fase de impugnaciones ciudadanas. Sin embargo, ese proceso queda sin efecto ya que el actual Consejo transitorio no designará al nuevo Defensor Público.



Respecto a los pedidos de Gina Gómez de la Torre y Ángel Torres sobre que el Pleno reconsidere su decisión, el Pleno decidió denegarlas.