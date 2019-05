Cpccs-t habla de una presunta red de corrupción en el caso Refinería de Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

Un nuevo pedido a la Fiscalía General del Estado hará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t). En la sesión de la tarde de hoy, martes 7 de mayo del 2019, se conoció el informe sobre la rehabilitación integral de la Refinería de Esmeraldas.

El Cpccs-t solicitará a la Fiscalía “acelerar los procesos de enjuiciamiento e investigación contra Alex Bravo, Carlos Pareja Yannuzzelli, Marco Calvopiña y otros implicados en un presunto peculado. También habla de una presunta red de corrupción que involucra a altos funcionarios del Estado



El informe menciona que hasta la fecha la Refinería afronta problemas operativos que ocasionan paros en su producción. “Esto implica que se tengan que importar derivados de petróleo para consumo interno lo que significa un perjuicio económico para el Estado”, dice el informe.



Dicho proyecto de rehabilitación fue aprobado por el Directorio de Petroecuador en 2006. El plazo para terminar el trabajo era de dos años. No obstante, acabó en el 2015. “En ese período, el presupuesto del proyecto se incrementó de USD 127´053 000 a USD 1 712´835 027,76. Esto significó un incremento de más del mil por ciento (1 348 %) en el costo total”.



Otro elemento que establece el informe es que para ejecutar el proyecto se aplicó el denominado “giro específico de negocio”. Esa modalidad permitió contrataciones públicas bajo la modalidad de régimen especial.



“El objetivo de esta modalidad de contratación era proporcionar “dinamismo y agilidad” a las contrataciones del Estado en el área hidrocarburífera; sin embargo, se convirtió en una práctica para encubrir manejos poco transparentes: contratos otorgados a compañías en forma directa; contratos complementarios; convenios de pago; subcontrataciones sin autorización de la entidad contratante; discrecionalidad en el gasto; participación de empresas en actividades para las que no están calificadas; sobreprecios; entre otros”.



El Cpccs-t también enviará un informe a la Contraloría para que explique el por qué no se ha remitido a Fiscalía nueve Informes con Indicios de responsabilidad penal, elaborados por los auditores de esa entidad.