¿Las decisiones del Consejo Transitorio están blindadas por el dictamen de la Corte Constitucional?

Para este lunes, 13 de mayo del 2019, está prevista la última sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t). Con esto, la fase de transición aprobada por la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018, llega a su fin.

Los nuevos consejeros electos el 24 de marzo pasado recibirán su credenciales como autoridades este lunes, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE). Su posesión está prevista para el martes 14 de mayo.



El Consejo Transitorio evaluó a las autoridades de ocho organismos: CNE, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo, Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañía y Superintendencia de Ordenamiento Territorial.



Además fueron cesados tres jueces del TCE; el Superintendente de Compañías, Chrisitan Cruz; el Superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero; y el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira.



Otra acción que ejecutó el Cpccs-T fue cesar de sus cargos a los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC). Lo propio ocurrió con Patricio Rivera, ex Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Asimismo, se destituyó a Carlos Ochoa, extitular de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).



En lo que respecta a su función de nominar autoridades, el Transitorio designó a los jueces y juezas de la Corte Constitucional, a la Fiscal General, Defensor del Pueblo, tres magistrados del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, no se completó el nombramiento de los representantes de la Conferencia de Soberanía Alimentaria.



En cuanto a las designaciones mediante ternas enviadas por otros funciones del Estado, el Cpccs-T nombró al Procurador General, superintendente de control del Mercado, superintendente de Compañías, superintendenta de Bancos y resta el nombramiento del Superintendente de Ordenamiento territorial.



Esto es parte de lo actuado por el Consejo Transitorio, desde marzo del 2018. La pregunta, después del dictamen emitido por la Corte Constitucional (CC), es ¿están blindadas las decisiones tomadas?



Dos constitucionalistas dan su opinión al respecto. Ismael Quinta, abogado constitucionalista dice que el dictamen no blinda lo actuado por el Cpccs-t. Esto sobre todo en lo que tiene que ver con las designaciones de autoridades



Señala que la facultad de nominar autoridades no es una competencia extraordinaria otorgada por el mandato de la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018. Por lo tanto, de encontrarse algún indicio de no haber seguido el debido proceso, los nuevos consejeros podrían argumentar que la Constitución les otorga la función de nombrar autoridades y podrían revisar lo actuado.



Por su parte, Jorge Benavides, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), señaló que el Cpccs definitivo no podrá revisar las decisiones de los consejeros transitorios.



El experto dice que la CC tiene la facultad de pronunciarse con base en una particularidad. El pedido de interpretación que hizo Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, fue enlazando entre los artículos 208 y 209 de la Constitución, pero a la luz de las facultades extraordinarias del Cpccs-t derivadas de la Consulta Popular.



Es decir, este dictamen tiene orden de cumplimiento y, por lo tanto, no se podría revisar lo actuado. En caso de hacerlo, lo que podría pasar es que los consejeros sean sancionados e incluso destituidos de sus cargos.



Si bien, el dictamen impediría al Cpccs definitivo revisar lo actuado, esto no significa que quienes se sientan perjudicados por la cesación de sus funciones o por vulneraciones en sus derechos en los concurso realizados, puedan presentar una reclamación.



En todo caso, el destino que tomará el Consejo definitivo se sabrá una vez que asuman sus funciones desde el martes próximo. Una de los escenarios, según Quintana, es que el Consejo Definitivo cumpla el dictamen y el otro es que la CC y el Cpccs entren en una disputa.