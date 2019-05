El cierre del Cpccs-t, en manos del Consejo Nacional Electoral

LEA TAMBIÉN

"El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio estará listo para entregar sus funciones tan pronto seamos notificados con las decisiones pertinentes". Así, ese organismo anunció el pasado jueves 16 de mayo de 2019 que está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue las credenciales a los nuevos comisionados y de esta forma finalizar sus funciones.

Para que eso ocurra, el Cpccs-t debe hacer un mandato de finalización de sus funciones, pero debido al delicado estado de salud de Julio César Trujillo, el organismo decidió posesionar como presidente subrogante a Eduardo Mendoza, vicepresidente de esa entidad, según lo estipula el artículo 41 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana.



Con esa decisión se viabiliza el traspaso de funciones para los nuevos consejeros que fueron electos mediante votación popular el pasado 24 de marzo y que no pudieron posesionarse el 14 de mayo anterior.



Esa era la fecha prevista para la transición. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) todavía no resolvía todos los recursos presentados tras los comicios.



Mendoza señaló que se realizará una reunión de trabajo para tratar los asuntos pendientes previo al cierre de su mandato. El ahora presidente mencionó que solo resta resolver trámites administrativos.



La tarde de ayer, en una reunión reservada, el Pleno del Cpccs-t conoció el informe enviado por el Hospital Metropolitano, en el que informa el estado médico de Trujillo, que se mantiene como crítico y reservado. En esa reunión también se determinó que el organismo estaba listo para el cierre de su mandato.



Darwin Seraquive, secretario del Cpccs-t, puntualizó que el cambio de autoridades está atado a la entrega de las credenciales. Solo así la Asamblea Nacional podrá realizar la posesión de los nuevos consejeros del Cpccs.



De acuerdo con el CNE, el camino para la posesión está allanado. Hoy, esta entidad tiene previsto proclamar los resultados numéricos de la elección del Cpccs definitivo, anunció Diana Atamaint, presidenta de esa entidad.



La titular del CNE señaló que una vez ejecutada la última sentencia de apelación, hoy se aprobarán los resultados finales obtenidos por los siete consejeros electos. Sin embargo, Atamaint explicó que deben transcurrir 48 horas, para que la resolución quede en firme.



Si no se presentan nuevos recursos de revisión a los resultados finales, el CNE entregará credenciales a los nuevos consejeros el próximo lunes 20 de mayo de 2019.



El cierre del mandato del Consejo transitorio se finiquitará cuando las nuevas autoridades sean posesionadas por la Asamblea, lo que podría suceder el próximo martes 21. Todo depende del día que el CNE entregue las credenciales.



Walter Gómez, consejero electo, pidió a quienes lo respaldaron con sus votos “estar atentos y en vigilia permanente” hasta que se concrete la entrega de credenciales.



Trujillo sigue grave

​

Los médicos a cargo de la salud de Julio César Trujillo no han emitido un nuevo pronunciamiento sobre su estado de salud. Su pronóstico aún es reservado y continúa bajo estrictos cuidados.



Ayer recibió la visita de varias autoridades, entre ellas, el presidente de la República, Lenín Moreno. Tras visitarlo y solidarizarse con su familia, el Primer Mandatario dijo que confía en que se recupere. “Estamos a la expectativa de que la inflamación que tiene en un lado del cerebro ceda”.



Moreno pidió orar por la recuperación de Trujillo, a quien se refirió como una persona honesta que aportó de manera significativa al Ecuador.