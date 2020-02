Consejo de Participación Ciudadana hace nuevo llamado para veeduría de concurso de Superintendente de Ordenamiento Territorial

LEA TAMBIÉN

Hasta el próximo 21 de febrero del 2020, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) receptará las inscripciones para conformar la veeduría ciudadana que acompañará el proceso de designación del nuevo Superintendente de Ordenamiento Territorial.

Esta es la segunda convocatoria que realiza el Cpccs después de que la primera, entre el 20 y 29 de enero no tuvo mayor acogida. En esa oportunidad, solo una persona se inscribió para ser parte de la veeduría.



La vicepresidenta del Cpccs, Sofía Almeida, señaló en su cuenta de Twitter que los interesados deben ser ecuatorianos en ejercicio de los derechos de participación, no ser servidores públicos bajo cualquier modalidad o tener contratos y no pertenecer a una veeduría en curso.



Almeida también aclaró que la veeduría es de “carácter cívico”. Esto significa que no habrá ninguna relación de dependencia laboral con el Cpccs.



Para ser parte es necesario presentar un formulario de inscripción, formulario de declaración juramentada, hoja de vida, copia de cédula de ciudadanía, copia de papeleta de votación y una fotografía tamaño carné.



Otro requisito es que los representantes de las organizaciones sociales deben acreditar tal representación mediante una carta de auspicio.



El nuevo Superintendente de Ordenamiento Territorial saldrá de una terna que ya fue enviada por el Ejecutivo. El presidente de la República, Lenín Moreno, plantea que la autoridad de esa entidad se escoja entre: Ginella Isabel Jácome, William Pinos y Natalie Brooke.



Ese cargo es uno de los que no alcanzó a designar el Consejo de Participación Transitorio, liderado por Julio César Trujillo. También están pendientes los concursos para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública y de los integrantes de la Conferencia de Soberanía Alimentaria.