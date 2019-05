Dignatarios de Los Ríos y del Cpccs no se posesionan

LEA TAMBIÉN

Un total de 179 autoridades electas de Los Ríos no cuentan con las credenciales para que inicien sus funciones este martes 14 de mayo de 2019. En esa provincia el Consejo Nacional Electoral (CNE) no oficializó a los dignatarios electos en el plazo que determina el artículo 91 del Código de la Democracia.

Ayer, el CNE completó la entrega de credenciales en Pichincha, Esmeraldas, Manabí y Cotopaxi, cerrando el proceso en 23 provincias.



En el caso de Los Ríos, recién el domingo la Junta Provincial terminó de tramitar las objeciones pendientes, tal como lo dispuso el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



La Junta finalizó esta tarea luego de sesionar durante cuatro días en el norte de Quito. En total, se efectuó el reconteo de votos por dos reclamaciones presentadas en contra de la dignidad de prefecto, cinco en contra de alcaldías y cuatro en contra de concejalías. Según un comunicado del CNE, en total, la Junta de Los Ríos resolvió 115 reclamos presentados.



Este retraso administrativo preocupa a las autoridades electas. Ayer, el nuevo prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, se reunió con los alcaldes de los 13 cantones fluminenses en el Antiguo Palacio Municipal de Babahoyo. De la cita también participaron concejales urbanos y vocales de juntas parroquiales rurales.

Los dignatarios electos temen que si no se concreta la entrega de credenciales hasta hoy, las instituciones públicas de la provincia podrían quedar en “acefalía”. Terán, quien prevaleció en los comicios con el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC), responsabilizó al CNE y al TCE por este retraso.



Según Terán, ambos organismos aceptaron a trámite recursos de revisión que no tenían el debido sustento y que dilataron la entrega de credenciales en esa provincia.



José Cabrera, consejero del CNE, señaló que la Junta de Los Ríos aprobó el domingo el acta de escrutinio y proclamó resultados. Según el funcionario, ya se notificó esta resolución a las representantes de las organizaciones políticas.



Sin embargo, recordó que a partir de la notificación, el Código de la Democracia establece 48 horas de plazo para que los sujetos políticos presenten apelaciones a los resultados proclamados. Estos recursos se pueden ingresar en el CNE o ante el TCE.



Carlos Gérman, alcalde electo de Babahoyo, pide que en el transcurso de hoy se cierre el proceso electoral, para que las autoridades puedan iniciar funciones, a más tardar, mañana. “Si ocurre cualquier problema en la provincia y no tenemos autoridades, quién va a responder”, indicó.



Fausto Camacho, exvocal del CNE, cree que la institucionalidad de Los Ríos podría quedar en acefalía, por un tiempo aún indeterminado. “La responsabilidad es tanto de los exvocales de la Junta como de los consejeros de mayoría del CNE”, dijo.



En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, hasta el cierre de esta edición aún quedaba una apelación por resolver, solicitada por el excandidato Fausto Lupera.



Días atrás, el Tribunal rechazó otra impugnación planteada por Juan Javier Dávalos, quien hasta el momento es consejero suplente, tras obtener la cuarta votación más alta en la papeleta de hombres.



Tampoco se admitieron las apelaciones presentadas por los excandidatos Francisco Bravo y Javier Rosero.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, indicó que se elevó una consulta a la Procuraduría para que esa entidad se pronuncie en torno a qué ocurriría si no se posesiona en el plazo legal a las autoridades de Los Ríos y del nuevo Cpccs.



Íñigo Salvador, procurador General del Estado, señaló que tratarán de responder a la mayor brevedad posible.



Joaquín Viteri, presidente del TCE, calcula que los siete consejeros del Cpccs podrían ser posesionados este viernes. Según el juez electoral, ayer se debía tramitar la última apelación pendiente relacionada a ese proceso. Agregó que la sentencia de esa causa se ejecutará el jueves, y que al siguiente día los siete consejeros podrían recibir sus credenciales y ser posesionados en la Asamblea Nacional.



Ayer, el Pleno del Consejo de Participación Transitorio, con Julio César Trujillo a la cabeza, decidió no aprobar el mandato de cierre de funciones, hasta que el CNE no entregue credenciales a los definitivos.



Walter Gómez, consejero electo del Cpccs, confirmó que aún no han recibido ninguna notificación para que él y el resto de vocales puedan iniciar funciones.