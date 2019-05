Tres recursos aún bloquean la entrega de credenciales

LEA TAMBIÉN

En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aún falta resolver tres recursos ordinarios de apelación en contra de los resultados de las elecciones para autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Esos recursos son lo único que, en este momento, impide la entrega de credenciales a los consejeros electos el pasado 24 de marzo del 2019. Así lo afirmó ayer Ángel Torres, juez del TCE, que tiene a su cargo un cuarto recurso, pero por una supuesta infracción electoral cometida durante la postulación de tres candidatos al Cpccs.



Ayer 30 de mayo del 2019 por la mañana, en el TCE tuvo lugar la audiencia oral de prueba y juzgamiento en el recurso interpuesto por dos ciudadanos sobre una supuesta infracción electoral en contra de los candidatos Walter Gómez, Victoria Desintonio y Juan Dávalos.



La causa de ese recurso, presentada por representantes de dos organizaciones sociales, es un supuesto proselitismo político a favor de estos tres candidatos.



Dicho proselitismo, se argumentó en la audiencia, se habría realizado por grupos afines al correísmo y por el mismo exmandatario Rafael Correa, en redes sociales.



Los tres candidatos, a la salida de la audiencia, negaron una vinculación con organizaciones afines al correísmo y dijeron que sus propuestas vienen de la ciudadanía. Mientras la audiencia se realizaba, un grupo de simpatizantes gritaba consignas en las afueras del TCE, no solo a favor de los candidatos sino en contra del gobierno de Lenín Moreno. Hasta ese grupo llegaron Gómez, Desintonio y Dávalos, para dirigirles unas palabras.



Un recurso con ese alegato ya fue presentado por otro sujeto político en el CNE y fue archivado. También se lo presentó ante el TCE y allí se decidió no admitirlo.



Ángel Torres, juez del TCE, escuchó los fundamentos de ambas partes como primer paso en este proceso. Aunque el Código de la Democracia prevé 30 días para la resolución de este recurso, Torres señaló que presentará su sentencia al Pleno hasta el miércoles 5 de junio.

Sin embargo, mencionó que esta causa de infracción no impide que se posesione al Cpccs definitivo. Lo que sí se debe resolver son los tres recursos ordinarios de apelación para que el CNE entregue las credenciales.



Las autoridades elegidas para el Cpccs debían posesionarse el pasado 14 de mayo pasado. Han transcurrido 17 días y aún no han sido acreditados por el CNE, por lo que eso no ha ocurrido.



Este escenario preocupa no solo a los candidatos sino ahora también a la Asamblea Nacional. Ayer llegó a la Secretaría del CNE un pedido de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. En ese documento se solicita una explicación sobre el retraso en la entrega de credenciales.



“Hemos hecho un pedido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para que se informe cuáles han sido las razones o las causas de esta tardanza. Vamos a esperar primero esa solicitud de información y, dependiendo de eso, tomar acciones al interior de la Comisión”, informó la presidenta de la Comisión, Johana Cedeño.



César Litardo, presidente de la Asamblea, señaló que la Asamblea no puede intervenir en el Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras este organismo no cierre las tareas relacionadas con los comicios. “En este momento, en el cual el CNE es la máxima autoridad en el país, la Asamblea aún no puede intervenir”, expresó Litardo.



Atamaint, por su parte, dijo que el Código de la Democracia prevé los recursos que pueden interponer los sujetos políticos que se sienten afectados por los resultados. Para ella, esos derechos no pueden ser conculcados y cada recurso presentado debe ser resuelto.



Sin embargo, planteó que es necesaria una reforma a la normativa electoral. “La Asamblea debe conocer que se requieren reformas urgentes para evitar este tipo de inconvenientes”.