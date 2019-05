Cinco recursos dilatan posesión del Cpccs

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Han pasado 15 días desde la fecha prevista para la posesión de los consejeros electos el pasado 24 de marzo, para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) definitivo.

Hasta hoy, ninguno de los siete escogidos ha sido acreditado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual es un requisito para que la Asamblea los posesione y así finalice el período de transición.



Al momento, todo está en manos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Allí, según esa entidad, se han interpuesto cinco recursos sobre esa elección. De ellos, cuatro son ordinarios de apelación por resultados numéricos.



Estaba previsto resolver dos de ellos ayer 27 de mayo del 2019, y restarían dos para avanzar en esta parte del proceso. De acuerdo con el Código de la Democracia, una vez resueltos, deben transcurrir 48 horas para que la resolución quede en firme.



El quinto recurso presentado en el TCE es en contra de Victoria Desintonio, Walter Gómez y Juan Dávalos, por una supuesta infracción electoral durante su postulación para el Cpccs. Gómez señaló que se trata del mismo reparo sobre el cual ya se pronunciaron el CNE (archivándolo) y el TCE (inadmitiéndolo). Se refiere a la denominada “pollita electoral” con la cual, supuestamente, se los promocionó como candidatos políticos, lo cual estaba prohibido.

La reforma a la Ley de Participación Ciudadana estableció las reglas para la elección de los nuevos consejeros, como la prohibición de hacer campaña. Esa tarea solo la podía hacer el CNE.



Si bien los recursos ordinarios de apelación se pueden resolver de manera más rápida, podría ser un problema la resolución de la causa por la supuesta infracción electoral.



Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló que la resolución de ese recurso podría tomar al menos 30 días, desde la notificación de la admisión del pedido. Según Gómez, el TCE la admitió el sábado pasado.



Ese trámite, explicó Acosta, se resuelve en dos instancias. Primero ante el juez asignado del TCE y, tras esa resolución, como una apelación ante el Pleno de esa entidad.



Una vez que el Pleno resuelva, quienes lo presentaron podrían pedir una aclaración o apelación. Para cada uno de esos recursos hay plazo de dos días para resolverlos.

Carlos Aguinaga, también expresidente del TSE, coincide con Acosta en que ese es el proceso a seguir. Sin embargo, aclaró que, mientras no se resuelvan todos los recursos pendientes en el TCE, los candidatos proclamados como ganadores por el CNE no podrán recibir sus credenciales.



Acosta también precisó que, al momento, ya no se pueden admitir más recursos sobre los resultados del nuevo Cpccs. Una vez que fueron proclamados por el CNE, el pasado 17 de mayo, el plazo para impugnarlos era de tres días. “Los presentados después de ese plazo ya no pueden ser admitidos”.



Gómez señaló que este proceso se ha dilatado demasiado. Por ello planteará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inicie un proceso de vigilancia del proceso.



Rosa Chalá, también consejera electa, se pronunció ayer sobre este proceso. Dijo que es necesario un pronunciamiento del CNE y del TCE con certezas sobre “los tiempos electorales sin vulnerar nuestros legítimos derechos”.



Mientras tanto, el Consejo de Participación Transitorio continúa con funciones prorrogadas, como se definió en su última sesión del 13 de mayo.



Luis Hernández, consejero transitorio, señaló que en este organismo solo se realizan tareas administrativas. Entre ellas, receptar las denuncias ciudadanas sobre corrupción. También continúa la mudanza al edificio original de esa función, ubicado en Santa Prisca (centro-norte de Quito). Hernández dijo que aún falta adecuar las instalaciones.

El CNE proclamó Los resultados de la elección del Cpccs

​

24 de marzo del 2019

Se realizaron las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por primera vez los consejeros de este ente eran electos en las urnas.



14 de mayo del 2019

De acuerdo con el cronograma que presentó el Consejo Nacional Electoral, las autoridades seccionales y del Cpccs debían posesionarse en sus cargos en esta fecha.



17 de mayo del 2019

El Pleno del Consejo Nacional Electoral proclama los resultados sobre los ganadores para ocupar el Cpccs definitivo. Debían corres dos días de plazo para que quede en firme.



25 de mayo del 2019

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admite como causa una supuesta infracción electoral cometida por Victoria Desintonio, Walter Gómez y Juan Dávalos.