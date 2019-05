El Cpccs-t no cerró su mandato al no haber consejeros definitivos

LEA TAMBIÉN

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t) no cerró su mandato. Ese trámite se hará cuando se entreguen las credenciales y se posesionen a los nuevos consejeros electos el 24 de marzo de 2019.

La moción la presentó el consejero Pablo Dávila teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no entregó la mañana de este lunes 13 de mayo de 2019 esas credenciales para que se realice la posesión mañana, martes 14 de mayo del 2018, como estaba previsto según el cronograma electoral.



Julio César Trujillo, sobre la no posesión de los consejeros electos dijo que el actual Transitorio ya no tiene funciones porque ya cumplió el Mandato de la Consulta Popular. Sin embargo el Cpccs-t permanece hasta que se establezcan las nuevas autoridades aunque sin funciones.



Según Diana Atamaint, presidenta del CNE, aún hay recursos que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene que resolver para posesionar a las nuevas autoridades de esa institución.



Lo que sí hizo el Transitorio en su última sesión fue aprobar el informe de Política Pública que se establecía en el anexo a la pregunta 3 de la Consulta Popular de febrero del 2018.



En él se establecen sugerencias de cambios en las instituciones del Estado para enfrentar la corrupción.



El proyecto que dejan para la consideración de la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional tiene seis ejes: la implementación de un sistema nacional de transparencia, fortalecimiento del control público, fortalecimiento del Sistema Nacional de Contratación Pública, determinación de un sistema educativo, fortalecimiento del sistema electoral y reformas aplicables en materia penal.



Como parte del evento se hizo un reconocimiento a al consejero Luis Hernández y a cada una de las comisiones y académicos que fueron parte de los procesos de investigación y designación de autoridades.



Al final del evento, un grupo de personas gritó consignas en contra de la labor de Transitorio y fueron retiradas del recinto. Sin embargo, un grupo aún más grande (40 personas) esperaba en la salida de los asistentes. Repartieron insultos a todos a quienes creían parte del Cpccs-t.