Julio César Trujillo, un defensor de los derechos y la democracia, falleció

Julio César Trujillo falleció a los 88 años acompañado por su entorno familiar, a las 14:40 de este domingo 19 de mayo del 2019, por complicaciones derivadas de una hemorragia intracerebral grave, tras permanecer internado cinco días en el Hospital Metropolitano de Quito.

El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) sufrió un accidente cerebro vascular la tarde del 14 de mayo, cuando tuvo un desmayo. Un día antes, en la sesión en la que se debía clausurar el período de transición del Cpccs-t, el exdefensor del Pueblo fue agraviado por simpatizantes de Rafael Correa, quienes lo increparon de forma violenta dentro y fuera del auditorio de la Senplades, en Quito.



Julio César Trujillo será velado en una capilla ardiente en el auditorio mayor del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en el centronorte de Quito. Recibirá honores de Estado y una misa en el Templo de La Dolorosa del Colegio San Gabriel, antes de su traslado al camposanto Monteolivo.



Julio César Trujillo, exdiputado y asambleísta, nació en Ibarra en 1931. Doctor en Jurisprudencia por la PUCE, fue un político cultor de los valores democráticos, vinculado a la defensa de los trabajadores. Su carrera estuvo marcada también por su paso por las aulas como catedrático universitario, en la PUCE y en la Universidad Central del Ecuador.

El 8 de mayo del 2019, Julio César Trujillo concedió a EL COMERCIO una de sus últimas entrevistas. La intención era publicarla cuando el Cpccs-t terminara sus funciones.



En su destacada trayectoria pública se cuenta una candidatura presidencial en 1984. También su presencia como legislador en la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de 1998, tras la defenestración del expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz.



Trujillo fue presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales (actual Corte Constitucional) en 1982, Defensor del Pueblo en 1997 y miembro de la Sección Jurídica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Comisión Andina de Juristas.



De origen humilde. Tras terminar la secundaria, Julio César Trujillo migró de Ibarra a Quito para continuar con sus estudios universitarios, en la década de los cincuenta. Fue claro en sus principios. Parte de su carrera fue defender a personas sin recursos.



En la década del setenta fue perseguido por la dictadura militar que se instaló en Ecuador. Trujillo defendía la democracia y hablaba de la necesidad del retorno a ese orden constitucional. Producto de esa persecución, fue confinado en la Amazonía por algunos meses.



Después Julio César Trujillo reapareció para liderar la fundación del Partido Democracia Popular, que en alianza con el partido Concentración de Fuerzas Populares llevó a la Presidencia de Ecuador al joven Jaime Roldós Aguilera, en 1979, lo cual puso fin al período de dictadura.



En 2010, como miembro de la Comisión de la Verdad, entregó al país (junto con Elsie Monge, monseñor Luis Alberto Luna Tobar y Pedro Restrepo) el informe de investigación con las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado desde 1984 hasta el 2008, incluido el primer año del régimen de Rafael Correa.

El 31 de enero del 2008, Julio César Trujillo, monseñor Luna Tobar y Elsie Monge anunciaron la recepción de denuncias en la Comisión de la Verdad. Foto: EL COMERCIO



Desde el 2015, Trujillo fue integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), conformada para investigar casos de corrupción en el Estado, cuando instituciones como la Fiscalía General del Estado y superintendencias eran administradas por exministros de Estado de la llamada 'revolución ciudadana'.



El nombre de Julio César Trujillo estuvo entre los mencionados en el 2017 por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para conformar el llamado Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Sin embargo, el jurista ibarreño no aceptó. Lo que sí aprobó fue encabezar la lista de la primera terna para conformar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, después de que en las urnas en la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018 los ecuatorianos aprobaran integrar ese organismo.



La Asamblea Nacional seleccionó a Julio César Trujillo para integrar el órgano de transición. En la Consulta, la mayoría de ciudadanos votó por cesar anticipadamente a quienes en ese momento eran los consejeros del Cpccs, elegidos en la era Correa.



El día de la elección de los consejeros del Transitorio, Trujillo obtuvo la mayor votación versus los seis electos. En la primera reunión del Transitorio, Trujillo fue electo presidente de esa institución.



En marzo del 2018, tras asumir la Presidencia del Cpccs-t, preguntado en una entrevista por los cuestionamientos a su edad hechos por Gabriela Rivadeneira (expresidenta de la Asamblea y correísta), Julio César Trujillo pronunció una frase que resumiría su vida: “Yo quisiera que ella llegue a mi edad y consiga que los ciudadanos le digan que es vieja pero honrada. Sí, soy viejo, pero la ventaja es que a mis 87 años no tienen nada más que decir que soy viejo. No pueden decirme que soy viejo y ladrón”.



“Lo que puedo asegurarles es que no los traicionaremos. No solo porque somos hombres y mujeres de honor, sino porque a mi edad no tengo cómo manchar mi hoja de vida”, señaló al inicio de su gestión al frente del Cpccs-t.



En un año de trabajo en el Cpccs-t, Julio César Trujillo lideró un proceso de reinstitucionalización del Estado en Ecuador. Con el aval dado en la Consulta de febrero del 2018, políticos coinciden en que parte de su legado fue destituir de la dirección de órganos de control a exfuncionarios que estuvieron al servicio del correísmo y dirigir nuevos procesos de designación.