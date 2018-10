Cpccs - transitorio pedirá criterios de expertos para definir las reformas que planteará en una consulta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Días antes del viaje de tres integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) a Londres, Julio César Trujillo, titular de esa entidad, le comentó al presidente Lenín Moreno la idea de realizar una consulta popular para eliminar el Cpccs. Sin embargo, fue un planteamiento informal, no oficial.

Así lo reveló Trujillo este jueves, 4 de octubre del 2018, en una rueda de prensa. El funcionario se dirigió a los medios de comunicación para aclarar las declaraciones que hizo días antes sobre la posibilidad de que se convoque a esa consulta popular.



Sobre el origen de esta idea, indicó que algunos juristas ecuatorianos, en versiones que ha recogido la consejera Myriam Félix, han dicho que tal vez convenga una consulta popular en la que se tratara el porvenir del Cpccs. Y él, personalmente, cree que se debe suprimirlo. "La Función de Transparencia es un solemne disparate, porque esa no es una función del Estado, es una tarea de todos los funcionarios públicos".



Añadió, que el Consejo es uno de los órganos de esta Función y criticó que una de sus funciones sea elegir y designar autoridades del sector público. Ya que estos nombramientos deberían provenir del pueblo y se debe hacerlo a través de elecciones o cualquier otro mecanismo similar.



Por esta razón, informó que el Cpccs-t ha pedido a los "más notables constitucionalistas del Ecuador", aquellos que demuestran su solidez en la cátedra universitaria y en la opinión pública, que sugieran las reformas a la Constitución actual que podrían incluirse en la posible consulta. "Se esperan recoger las opiniones, debatirlas en el Consejo para que si sus integrantes están de acuerdo con esas sugerencias, las apruebe y luego presentarlas al presidente (Moreno)".

La Secretaría General del Consejo ya ha preparado una matriz para pedir las opiniones a los expertos, que se receptarán hasta el 22 de octubre sobre 14 artículos de la Carta Magna que podrían reformarse con ese proceso. Sobre cada artículo, los abogados deberán hacer un análisis jurídico y una propuesta de reforma.



Además, sobre la posibilidad de que esa consulta sea incluida en la elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019, indicó que no habría problema porque el tiempo sí alcanza y en estos meses ya será nombrada la nueva Corte Constitucional (CC) para que valore la constitucionalidad de las preguntas.



En caso, dijo, de que se decida en esa consulta eliminar el Cpccs, quienes en esa misma elección sean nombrados sus integrantes no podrán posesionarse.

Aclaró, también, que la consulta no será para refrendar los actos del Consejo transitorio, como le había planteado en un inicio. Aunque añadió que si uno de los juristas lo propone tendrán que analizarlo. Sobre la reacción que tuvo Moreno cuando le planteó el tema, explicó que al ser una conversación informal no respondió, pero tampoco notó que le haya desagrado la idea.