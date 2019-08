Exvicepresidenta del Cpccs respalda propuesta de eliminar a este organismo

LEA TAMBIÉN

Mónica Banegas, quien formó parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) entre 2010 y 2015, expresó su respaldo a las propuestas para la eliminación o supresión de las competencias de este organismo.

Banegas señaló hoy, lunes 19 de agosto del 2019, que comparte la propuesta de algunos sectores que apuntan a esos objetivos, luego de que el miércoles pasado la Asamblea destituyera por incumplimiento de funciones a los consejeros José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez.



“Más allá de la decisión que tomó la Asamblea de sacar a los cuatro consejeros y cambiar la correlación de fuerzas políticas deberíamos ir a la raíz del problema y, por lo tanto, a la solución definitiva, que es una eliminación del Cpccs”, expresó.



La también exvicepresidenta del Cpccs agregó que, basada en su experiencia, si no se encuentran las posibilidades jurídicas o no se convoca a una Asamblea Constituyente para lograr ese objetivo, se suma al criterio de que las atribuciones de designar autoridades deben regresar al Parlamento.



“Nosotros no podemos responsabilizarnos del actuar en el ejercicio de las funciones de las autoridades que elegimos, que muchas de ellas, como hemos visto, han sido cuestionadas, investigadas, están asiladas, están glosadas”, acotó en radio Sucesos.



De su lado, Juan Javier Dávalos, quien asumió como consejero titular del Cpccs, llamó a sus colegas a defender la vigencia de este organismo, creado con la Constitución de 2008.



“Las diferencias políticas, las diferencias ideológicas no caben en este nuevo consejo porque lo que debemos buscar los siete titulares es que, uno, no se elimine o dos que no se le quiten las funciones, que yo creo que le hacen bien a la institucionalidad del país”, expresó.