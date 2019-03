El Cpccs toma forma, pero existen reparos

LEA TAMBIÉN

La estructura del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) toma forma luego de conocerse los primeros resultados de las elecciones del domingo 24 de marzo del 2019.



Hasta la tarde de este domingo, con el 95,40% de actas procesadas, las votaciones eran encabezadas, de entre 28 candidatos hombres, por José Carlos Tuárez, Walter Gómez y Christian Cruz, en ese orden. Aunque los votos nulos alcanzaban el 24,15% y los blancos, el 22,42%.



Por su parte, María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida Fuentes y Victoria Desintonio lideraban los sufragios obtenidos en la papeleta donde constaban 11 mujeres. En este caso, los votos nulos alcanzaban el 22,92% y los blancos, el 21,08%, con el 95,40% de actas procesadas.



De entre los cuatro candidatos que constaban en la papeleta de minorías étnicas -y en la que solo se podía elegir uno-, Rosa Chalá obtuvo 1,8 millones de votos, con el 92,71% de actas procesadas por el sistema del Consejo Nacional Electoral.



Eso la colocó con una ventaja de nueve puntos porcentuales sobre Francisco Bravo Macías, que captaba 1,3 millones de sufragios hasta las 18:00 de ayer.



Los votos nulos ascendían a 1,9 millones (22,46%) y los blancos a 1,7 millones (20,72%). Esta forma de sufragio se mantuvo constante en las tres papeletas.



No hubo pronunciamientos públicos de quienes impulsaban el voto nulo para esta dignidad, entre ellos el expresidenciable Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo.



En cambio, el constitucionalista Ismael Quintana sostuvo que esa elección se “quebraba si el CNE contaba votos nulos y no papeletas, respetando también igualdad de sufragio”.



“Salvo una candidata de la papeleta de mujeres, ningún aspirante al Consejo supera al voto nulo”, insistió. Así aludió, por ejemplo, a que Tuárez tenía 856 069 votos frente a los 2,2 millones de nulos y 2,1 millones de blancos.



Para hoy la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene previsto presentar un informe preliminar sobre los comicios en Quito, después de haber desplazado a 35 técnicos a 18 provincias del país.



En la víspera de los comicios, el jefe de la misión, Kevin Casas, había pedido “certezas” al CNE sobre el conteo de votos frente a la polémica que hubo en los últimos días y que precedieron a la jornada electoral.



La controversia no terminó con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que el viernes pasado se “inhibió” de responder a una consulta del CNE sobre una propuesta de reglamentación.



Tampoco con la realización de los comicios, pues ayer las autoridades del CNE confirmaron que hay un proceso de investigación contra seis de los 43 candidatos al Consejo de Participación.



Entre ellos están Gómez y Desintonio, dos de los más votados, y también Graciela Mora, Olindo Nastacuaz, Carlos Espinoza y Juan Dávalos.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, confirmó ayer (lunes 25 de marzo) que el Pleno del organismo está a la espera de un informe de la Dirección de Fiscalización.



El caso que los involucra responde a la difusión de un artícu­lo promocional llamado Pollita Participativa, bajo el eslogan ‘Vota por los candidatos para recuperar la Patria’.



Esto podría incurrir en una infracción ya que, según el CNE, este organismo no ha emitido aquel artículo promocional, cuando es el único que tuvo la facultad legal para promover los nombres, trayectoria y propuestas de los candidatos al Cpccs.



Atamaint informó que, una vez que ha vencido el plazo para que dichos candidatos presenten sus descargos, el Departamento de Fiscalización realiza un análisis de los argumentos expuestos.



“De advertirse que realmente hubo una infracción electoral, será el Tribunal Contencioso Electoral, como juez de última instancia, el que resuelva si se imponen sanciones”, dijo Atamaint.



La norma precisa que “no se podrá recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo para la promoción de este tipo de candidaturas” y apunta que el postulante que contravenga estas disposiciones será descalificado.



En la notificación que recibieron los candidatos, a quienes muchos en redes sociales identifican como simpatizantes del expresidente Rafael Correa, no se establece en dónde ha sido publicado o difundido el artículo promocional.



De allí que ellos piden al CNE el archivo de la causa, “por ser carente de fundamentos fácticos y jurídicos”, según se lee en el escrito presentado por Gómez.



A su vez, él pidió que se recabara un informe de la Coordinación Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informáticos sobre elementos probatorios al respecto.



Además, Gómez -que tenía 799 016 votos para convertirse en integrante del Cpccs- había recurrido ante esta misión para presentar una denuncia contra Julio César Trujillo, presidente del Consejo transitorio, por impulsar el voto nulo a esta dignidad.



Mientras tanto, este lunes la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), presentó un informe preliminar sobre la misión de observación electoral de este organismo. “No se registraron irregularidades que invaliden o deslegitimen el proceso”, manifestó Manuel Cox, jefe del equipo.