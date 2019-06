En el Cpccs quieren entrar a la discusión del Matrimonio Civil Igualitario

LEA TAMBIÉN

Un pedido llegó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs): eliminar el Dictamen de la Corte Constitucional (CC), sobre el matrimonio civil igualitario, y la desvinculación de los cincos magistrados de la CC que votaron a favor de la resolución.

El pedido lo recibió la vicepresidenta del Cpccs, Rosa Chalá. Dice que la solicitud la hicieron las organizaciones Padres con Derechos; Fe, Vida y Familia, Familia con Valores y la Asamblea Ciudadana, entre otros.



La reunión en donde se le planteó el requerimiento se dio en Guayaquil, el pasado martes 25 de junio del 2019.



Chalá solicitó mediante oficio al presidente del Cpccs, José Carlos Tuárez, que la próxima semana, el Pleno de la entidad sesione en Guayaquil para escuchar a estas organizaciones.



La vicepresidenta del Cpccs dijo que, al ser parte de un cuerpo colegiado, no puede pronunciarse sobre su posición respecto al matrimonio igualitario. "Me debo al pueblo que me nominó y es mi responsabilidad escuchar las demandas de la ciudadanía".



Chalá dice que el pronunciamiento se hará apegado a la Constitución y dentro del marco de sus competencias. Sin embargo, evitó exponer su posición como consejera, respecto al tema.



Hay que recordar que, desde la posesión del nuevo Cpccs, el 13 de junio pasado, José Carlos Tuárez se ha mostrado en desacuerdo con el Dictamen de la CC.



El 12 de junio pasado, con cinco de nueve votos, la CC aprobó dos casos de matrimonio civil igualitario. Los pedidos de matrimonio fueron de Efraín Soria y Javier Benalcázar, así como de Rubén Salazar y Carlos Verdesoto.