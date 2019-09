Surgen discrepancias en coalición parlamentaria sobre propuesta de enmienda

LEA TAMBIÉN

En la coalición compuesta por Alianza País (AP), Creo y dos facciones de asambleístas independientes no todos están de acuerdo con la propuesta de enmienda constitucional para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs).

Fernando Callejas, de Creo, fue uno de los legisladores que no firmó el documento que ayer (10 de septiembre del 2019) fue entregado por el presidente de la Asamblea, César Litardo, a la Corte Constitucional para un dictamen de procedibilidad.



Callejas criticó a los asambleístas de su bloque que respaldan esta iniciativa, a quienes recordó que la postura del líder del movimiento, Guillermo Lasso, es que el Cpccs “debía desaparecer, por su inutilidad y por todo el daño que causó al País en la ‘década perdida’”.



“No entiendo por qué, estando en marcha iniciativas ciudadanas para desaparecer este bodrio, algunos asambleístas del Bloque de CREO firman respaldando una iniciativa de Alianza País, para limitar sus atribuciones y no para eliminarlo, que es lo correcto y concuerda con nuestro criterio mantenido en el último proceso electoral”, manifestó.



Sin embargo, su coideario Marcelo Simbaña, adujo que no se trata de un cambio de opinión. A su juicio, “lo más rápido es trabajar en un proceso de enmienda y lo menos costoso”. Esto, en virtud de que la Corte ha determinado que la eliminación del Cpccs solo puede darse con una reforma parcial a la Constitución, que incluye un referéndum.



Para la legisladora Wilma Andrade (ID), quien lidera la iniciativa y forma parte del Bloque de Integración Nacional (BIN), el hecho de que el coordinador de Creo, Luis Pachala, no haya acompañado a la entrega del pedido a la Corte no significa que no haya unidad.



Según Andrade, no todos los coordinadores de los bloques que forman parte de la coalición pudieron participar del acto porque a la misma hora sesionaba el Pleno de la Asamblea. Pero la iniciativa fue presentada con 56 firmas de apoyo, incluidos de otros bloques.



El asambleísta Freddy Alarcón, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), también tiene reparos a la propuesta. Alarcón cree que no es un mayor cambio, el hecho de que la Asamblea recupere la atribución de designar autoridades de control, en vez del Cpccs.