El Cpccs desvincula a 100 funcionarios en medio de denuncias por falta de recursos económicos

100 funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fueron desvinculados de la institución. Así lo confirmó José Carlos Tuárez, presidente de la entidad, la tarde de este jueves, 1 de agosto del 2019.

El titular del Cpccs, en rueda de prensa, aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha asignado los recursos económicos correspondientes para el adecuado funcionamiento del organismo.



Un grupo de trabajadores despedidos asistió a la conferencia que ofreció Tuárez, quien además denunció que encontró una institución desfinanciada. “Quiero pensar que esto no fue premeditado, porque eso sería un caso inhumano. No son siete consejeros electos, sino decenas de familias”, aseguró.



Según Tuárez, ante la falta de recursos tuvieron que prescindir de 100 funcionarios. “¿Ellos también tienen que ser víctimas del acoso que ha sufrido el Consejo todo este mes, por algún capricho político de alguien?”.

José Carlos Tuárez, presidente del Cpccs, dice que "tuvieron que prescindir de 100 funcionarios" de la institución. Asegura que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha transferido los recursos para el funcionamiento del organismo



Incluso, el presidente del Cpccs señaló que no se ha podido cancelar liquidaciones pendientes. "Quiero solidarizarme con la viuda del Dr. Julio César Trujillo", manifestó el cura.



Representantes del organismo aseguraron que el 13 de junio pasado hubo un recorte presupuestario de USD 1 168 000. Según el área financiera del Cpccs, el presupuesto asignado para este año asciende a USD 8 800 000. De ese monto, ya se ha ejecutado el 58%.



"Además de no poder contratar y pagar completo a los funcionarios, no se cuenta con recursos para ejecutar las actividades inherentes de la institución", señaló un representante de la entidad.



Además, se informó que en dos ocasiones se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas un incremento del presupuesto, pero no fue aprobado. “Dada la necesidad institucional de cubrir a estas 100 familias, hemos pedido al Ministerio un incremento de USD 983 000, que va a permitir recontratar a las personas para que no se vayan de la institución”.



Los 100 funcionarios desvinculados tenían contratos ocasionales, nombramiento provisional y también hay trabajadores del nivel jerárquico superior. Lenin Rojas, un excolaborador del Cpccs, relacionó los despidos con la carta de intención suscrita por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También se solidarizó con otros funcionarios públicos que han sido desvinculados en los últimos meses.