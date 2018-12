Cpccs analiza denuncia por supuestas irregularidades en la contratación de seguros petroleros

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T) decidió solicitar a las “instituciones responsables” que suspendan el proceso de contratación de seguros en el sector petrolero.

Esto luego de que la tarde de este miércoles 5 de diciembre del 2018 el organismo de control recibiera en Guayaquil la denuncia del expresidente Gustavo Noboa. Él afirmó que se ha favorecido a Seguros Sucre y que se ha instaurado un monopolio en la última década.



Noboa pidió al ente que suspenda la presentación de ofertas que, dijo, cerraría el próximo 14 de diciembre. En esa línea, al inicio de su intervención, Noboa les dijo: “encontré que en ustedes hay a quién decirle” esta denuncia.



En la actualidad Petroecuador lleva un proceso de licitación de pólizas de seguros para todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y civil no marítima, en sus principales instalaciones.



Según Noboa, los pliegos de la licitación han sido elaborados para “evitar la libre participación” de las empresas de seguros. “Impiden que la generalidad de compañías, legalmente autorizadas para operar en el Ecuador, puedan participar”.



Afirmó que están orientados a favor de la compañía estatal Seguros Sucre.



Según el exmandatario, en los últimos años los concursos para seguros han estado direccionados para el triunfo de determinadas empresas. “Eso ha llevado a que los seguros sean un verdadero monopolio, ilegítimo a favor de una empresa pública que facilitó un enriquecimiento de ciertos grupos (…) la idea es que se pueda parar esta nueva corrupción”.



Trujillo, tras escuchar la denuncia, pidió a los consejeros que se pida a la autoridad competente que suspenda este trámite hasta “que tengamos conocimiento y adoptemos una resolución. No puede ser que a nuestras espaldas y cuando estamos en conocimiento se consume una violación a la Ley”. Agregó que harán lo necesario para evitar la consumación de lo denunciado. “Creo que los consejeros que estamos reunidos podemos garantizar al Ecuador que a nuestras espaldas no se consumarán delitos que se denuncien tan expresamente (…)”.



Este Diario contactó al departamento de Comunicación de Seguros Sucre para conocer su postura respecto de este tema. Se informó que se harían consultas con la Presidencia de la empresa.