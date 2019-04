Cpccs-t debe resolver recurso presentado tras descalificación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un nuevo capítulo se abrió en el concurso para Defensor Público que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t). Una de las postulantes descalificadas presentó un recurso de reconsideración para que esa entidad revea la resolución de dejarla fuera del proceso.

Gina Gómez de la Torre presentó ese recurso en el Cpccs-t. Adjuntó un documento en el que se establece que no tiene deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI).



La tarde del martes pasado, los consejeros del Cpccs-t dieron paso a las impugnaciones ciudadanas en contra de Jaime Santos Basantes, Ángel Torres y Luis Fernando Ávila. También descalificó de oficio a Gina Gómez de la Torre por esas obligaciones pendientes.



Para la postulante que fue descalificada de oficio, el problema es de corte administrativo porque no se trata de que no haber cumplido con los pagos de tributos sino con la presentación de sus facturas físicas.



Gómez de la Torre dice que le descuentan impuestos mensualmente con base en su proyección de gastos anual. Al final, lo que tiene que hacer es presentar las facturas físicas o esperar a que el SRI, que cuenta con las electrónicas, las coteje con sus gastos.



El consejero Pablo Dávila señaló que Gómez de la Torre sí presentó el documento en el que consta que no tiene deudas. Sin embargo ese papel, señala Dávila, no acredita la ausencia de obligaciones pendientes.

“La misma página web del SRI certifica que tiene obligaciones pendientes, lo cual incumple nuestro mandato”, manifestó Dávila.



Napoleón Santamaría, experto en Derecho Tributario, explicó que la Ley no diferencia entre obligaciones formales (presentación de anexos, facturas u otros documentos) de las materiales (pago de tributos). Por lo tanto, si una persona natural o jurídica no presenta la documentación necesaria, consta como una obligación pendiente.

Luis Hernández, consejero del Cpccs-t manifestó que ese recurso será resuelto en la próxima sesión del Pleno prevista para la próxima semana. Manifestó que actuarán de acuerdo a derecho y a lo que permite el mandato del concurso para Defensor Público.Mientras tanto, el concurso continúa. Tras la descalificación de los cuatro postulantes, el Pleno resolvió que los tres siguientes en la lista pasaran a la fase de impugnaciones.



Esa decisión generó un conflicto con la Comisión Técnica Ciudadana, encargada de vigilar este proceso. La mañana del miércoles pasado, los cuatro integrantes renunciaron después de criticar lo actuado por el Pleno del Cpccs-t.



Esa comisión manifestó que la resolución no está apegada a lo que establece el mandato ni a principio de meritocracia que debe regir el concurso.



El siguiente paso para la selección del Defensor Público es que el Cpccs-t conforme una nueva Comisión Técnica Ciudadana. También tiene que publicar la lista con los nuevos postulantes: Juan Pablo Morales, Gonzalo Realpe y José Franco Franco. Con esto, la ciudadanía podrá presentar sus impugnaciones.