Cpccs-t planteará consulta para modificar Constitución

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) ya está trabajando en una propuesta de consulta popular para modificar la Constitución del Ecuador. Su objetivo es que sea acogida por el presidente Lenín Moreno.

Si Moreno hace propia esa idea se acortarían los tiempos. Hay tres maneras de enmendar la Carta Magna. Por iniciativa ciudadana (con recolección de firmas), con un trámite legislativo de la Asamblea y por decreto del Primer Mandatario.



Julio César Trujillo, presidente del Cpccs-t, ya le contó su idea a Moreno en una conversación informal. El Presidente no le dio una respuesta, pero Trujillo asegura que él percibió que no le desagradó esa posibilidad.

Inicialmente, la idea de Trujillo era que con la consulta popular se elimine el propio Cpccs. Pero se ha decidido ampliar el debate para saber qué otros temas incluir en el proceso.



La Secretaría General y la Coordinación Técnica del Consejo elaboraron una matriz. El documento contiene 14 artículos de la Constitución que tienen relación con el Cpccs y sus atribuciones. Invitarán a los más destacados constitucionalistas del país para que hagan un análisis jurídico de cada tema y propongan una reforma.

Por ejemplo, se considera el artículo 120 de la Constitución que habla de las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional. En esa parte de la norma, antes del 2008 tenía la tarea de designar autoridades de control como Procurador General, al Fiscal General, al Defensor del Pueblo, a los superintendentes, a la Corte Constitucional (CC), pero luego recayó en el Cpccs tras su creación.



Las opiniones de los expertos se receptarán hasta el 22 de octubre. Luego, la matriz será analizada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana transitorio para su aprobación y posterior envío a Moreno.



Ya con el documento en manos del Presidente, los plazos son los establecidos en la ley. La CC tendrá 20 días para revisar las preguntas y el CNE 60 para realizar el proceso de votación.



El miércoles pasado, los consejeros del CNE transitorio indicaron que esta institución está lista logística, económica y operativamente para incluir la papeleta de una eventual consulta popular en las elecciones seccionales de marzo del 2019.

Ante esta posibilidad nacen dos problemas. El primero es que en ese proceso se elegirá también a los nuevos integrantes del Cpccs. Sin embargo, Trujillo dijo que en caso de que en la misma elección se elijan dignidades y se elimine el Cpccs, los ciudadanos que ganen la elección no se posesionarían.



La otra dificultad es que actualmente no hay jueces constitucionales para que evalúen las preguntas. La CC está en vacancia tras el cese de los nueve exmagistrados, por decisión del propio Consejo transitorio. Pero sus integrantes creen que sí tienen el tiempo suficiente para nombrar a los nuevos jueces.



Moreno aún no se ha pronunciado públicamente sobre la posible consulta. El miércoles pasado, tras el primer anuncio de Trujillo sobre esta idea, la Secom indicó que el Mandatario hablaría del tema durante un encuentro con rectores universitarios, pero esto no sucedió.



María Paula Romo, ministra del Interior, explicó que el Gabinete ministerial todavía no se ha reunido para tratar el tema. Pero, desde su visión personal, para los cambios que propone Trujillo basta con una consulta, es decir, no se necesitaría una Asamblea Constituyente.