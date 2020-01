Consejo de Participación Ciudadana se unió ante iniciativas en su contra

LEA TAMBIÉN

Cinco meses y ocho días han transcurrido desde que se posesionó el nuevo Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) después de la censura de cuatro vocales. En este tiempo, este cuerpo colegiado ha actuado sin que se evidencie una división en el Pleno.

A diferencia del anterior, en el que actuaban los destituidos José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá, cuando las decisiones más importantes se tomaban con sus votos, en el actual Cpccs se ha logrado un consenso en temas generales.



Ese consenso se produjo frente a las iniciativas que buscan limitarlo o eliminarlo. En el Pleno hay un acuerdo para “defender a la entidad con trabajo”, señaló la vicepresidenta de la entidad, Sofía Almeida.

Actualmente, el Comité por la Institucionalización Democrática continúa con la recolección de firmas para respaldar su proyecto de reforma parcial con el que busca eliminar al Cpccs. En la Asamblea Nacional, en cambio, el segundo debate de la enmienda para quitarle la atribución de designar autoridades deberá esperar hasta enero del 2021.



Para el vocal Juan Dávalos, el hecho de tener consensos en las decisiones no se debe solo a un acuerdo, sino a que el Cpccs se ha centrado en la aprobación de cuestiones más administrativas, como la conformación de veedurías ciudadanas. “En los temas importantes sí hay discrepancias”.



La forma que encontró el Cpccs para gestionar esas divergencias es la realización de un prepleno en el que se evidencian más las diferencias, sobre todo en posiciones políticas, contó Dávalos.



Al contrario de lo que se podía esperar, en el Pleno no han incidido en forma alguna las posiciones completamente opuestas de los consejeros David Rosero y Juan Dávalos. El primero que está en franca oposición al correísmo. El segundo es un defensor del anterior régimen.



Rosero dijo que las decisiones en lo que respecta a participación ciudadana se han tomado sin mirar la posición ideológica de nadie. Dávalos señaló que no hay una pugna entre correísmo y anticorreísmo. “Estamos centrados en la defensa de la institución”.



Otra figura cercana al correísmo en el Cpccs es la de Romel Jurado. El coautor de la Ley de Comunicación en el gobierno del exmandatario Rafael Correa consta en la nómina del Cpccs y es asesor del presidente de la entidad.



Jurado fue el encargado de llevar a la Asamblea los argumentos en contra de la enmienda que se tramita en contra del organismo. Este Diario se comunicó con Jurado, pero no obtuvo una declaración.



Para Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, el Cpccs no ha logrado hasta el momento demostrar que su existencia es vital para la democracia del país. “El Cpccs tiene una función de muy bajo perfil”.



Una de sus funciones, dijo Hidalgo, es la lucha contra la corrupción y no ha habido muestra de su trabajo. Mencionó que esto refuerza la idea de que sería mejor su extinción.



El Cpccs ha centrado su trabajo en la aprobación de veedurías ciudadanas. La última convocatoria hecha es precisamente para el concurso del Superintendente de Territorio.



Ahora que se inició el concurso, el Cpccs tiene otro escollo: en la Asamblea Nacional se discute la posibilidad de eliminar esa Superintendencia como parte de las reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).



Sobre este tema, el presidente del Cpccs, Christian Cruz, señaló que son respetuosos de las iniciativas de la Asamblea. Sin embargo, añadió que “no se puede refundar al país” permanentemente en víspera de elecciones. Dijo que espera que no sea un cálculo político.



Aunque en el Pleno se demuestra consenso al momento de votar, sí existen discrepancias entre los vocales. Sobre la defensa de la existencia del Cpccs, la vicepresidenta Almeida indicó que “unos quieren hacer un trabajo más con la ciudadanía mientras que otros simplemente dar notoriedad frente a la prensa”.



El Cpccs prevé designar a las autoridades de la Defensoría Pública y a los nueve integrantes de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, que son los únicos cargos pendientes de nombramientos. Cruz dijo que estos concursos de méritos y oposición estarían listos, tentativamente, hasta el primer semestre del año en curso.



15 de agosto del 2019



El Pleno de la Asamblea decidió con 84 votos la destitución de los vocales del Cpccs José Tuárez (presidente), Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Wálter Gómez.



20 de agosto del 2019

Christian Cruz es electo nuevo presidente del organismo con seis votos a favor. Se abstuvo el vocal Juan Dávalos. También se designó a Sofía Almeida como vicepresidenta.



15 de enero del 2020

El Pleno del Cpccs aprobó el reglamento para la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial con lo que retoma el nombramiento de autoridades.



29 de enero del 2020

Termina el plazo para la inscripción de los veedores ciudadanos que acompañarán el concurso para la designación de la autoridad de la Superintendencia de Territorio.