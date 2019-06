El Consejo de Participación Ciudadana tiene una mayoría de cuatro consejeros

LEA TAMBIÉN

La armonía que se suponía había entre los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se rompió, luego de su posesión en la Asamblea Nacional la mañana del pasado jueves 13 de junio de 2019.

En la tarde, en su primera sesión para designar presidente y vicepresidente, se evidenciaron discrepancias y la formación de una mayoría.

El sacerdote José Carlos Tuárez fue elegido presidente del Cpccs. Lo logró con el apoyo de los consejeros Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá, además de su propio voto. Christian Cruz fue el otro nominado, pero además de su propio voto solo obtuvo el apoyo de Sofía Almeida (quien lo mocionó). María Fernanda Rivadeneira se abstuvo.



La misma mayoría con la que ganó Tuárez nombró a Rosa Chalá como vicepresidenta.



Tanto Tuárez como Chalá estarán en esos cargos hasta junio del 2021. Según la Ley Orgánica del Cpccs, la Presidencia y Vicepresidencia se ejercerán de manera alternada y secuencial entre hombre y mujer por la mitad del período para el que fueron electos (cuatro años). Es decir, en el 2021, una de las consejeras tendría que asumir la Presidencia.



El primer encuentro de los siete consejeros, ya como autoridades posesionadas, se dio en una de las oficinas del Cpccs. Primero llegaron Rivadeneira, Cruz, Tuárez y Almeida. Luego arribaron Gómez, Desintonio y Chalá, después de asistir a una ceremonia ancestral en El Arbolito.



Esa reunión preparatoria fue a puerta cerrada y duró cerca de 40 minutos. Los primeros en ingresar al Pleno fueron Desintonio, Chalá, Gómez y Tuárez, quienes tuvieron que esperar el ingreso de Almeida, Cruz y Rivadeneira.



El atraso de estos tres consejeros motivó a que Desintonio pidiera respeto a los asistentes, y que la sesión se iniciara, ya que había quórum.

Una vez electo presidente del Cpccs, José Carlos Tuárez dirigió ayer la primera sesión del Plenario del organismo. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO



Una vez en la votación, la mayoría de ese cuerpo colegiado salió a la luz. Rivadeneira fue la primera en abstenerse de votar. Para ella, ser la más votada en las elecciones del pasado 24 de marzo evidenciaba la voluntad de la ciudadanía para que ella asumiera ese cargo.



Sin ese voto, la definición de la presidencia quedó en manos de Gómez, Desintonio, Chalá y el propio Tuárez.



Eso motivó que Almeida razonara su voto. “No voy a plegarme a fuerzas que han hecho mucho daño al país y saquearon a la Patria. No pliego a ningún partido y por eso voto por Christian Cruz”, manifestó.



Desintonio, al votar por Chalá para la vicepresidencia, dijo que en honor a la transparencia no podría dar su apoyo a quienes se reunieron de manera privada con quienes quieren eliminar el Cpccs.



Tuárez dijo que recibió unas oficinas vacías. Arremetió contra Darwin Seraquive, secretario del Consejo Transitorio, quien en la sesión de cierre de ese organismo dijo que intentó contactarse con él. “Nunca se contactaron conmigo. Si quieren pueden revisar hasta mi celular”, manifestó.



La posesión



La jornada de los nuevos consejeros empezó temprano. Pasadas las 09:00, el Pleno de la Asamblea Nacional los posesionó en sus cargos. Por primera vez, desde que se inició la posesión de las autoridades de control durante el proceso de transición tras la Consulta Popular, el bloque correísta no abandonó el Pleno.



Los asambleístas correístas fueron los que más festejaron. Carlos Viteri se paseó con un cartel que decía: “a recuperar el Estado de Derecho”.



Cuando el asambleísta Marcelo Simbaña, de Creo, pidió que se leyera un artículo de la Ley de Participación Ciudadana, sobre la imposibilidad de que los representantes de las Fuerzas Armadas o de cultos asumieran el cargo, los correístas se levantaron de su puesto para aupar a Tuárez.



El Cpccs empieza su trabajo con un dictamen de la Corte Constitucional en el que se establece que el Consejo definitivo “no puede revisar las decisiones tomadas en ejercicio de atribuciones extraordinarias” del Transitorio, tras la Consulta Popular del 2018.



Tuárez no descartó revisar lo actuado. Mencionó que actuarán con responsabilidad. “Analizaremos el texto, llamaremos a abogados constitucionalistas para que nos ayuden a interpretar lo que manifiesta la CC y siempre vigilar el respeto a la Ley y la Constitución”.



Quien sí se manifestó por fiscalizar lo actuado por el Cpccs transitorio fue Walter Gómez. Se refirió, entre otras cosas, a las denuncias sobre las denominadas obras emblemáticas construidas durante el régimen del expresidente, Rafael Correa. “Hay que revisarlas y, después de eso, es posible seguir con ellas o desistir”.



Juan Sebastián Roldán, secretario Particular de la Presidencia, aseguró que “la Corte Constitucional, que es el máximo organismo jurisdiccional, planteó cuáles son las competencias que tenía el Transitorio y el nuevo Cpccs. El actual debe luchar contra la corrupción”. Dijo que la ciudadanía estará atenta a las decisiones de este organismo.