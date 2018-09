Cpccs transitorio adelanta nombramiento de Judicatura tras percances en actual Consejo

LEA TAMBIÉN

El detonante es un audio que circula desde la mañana de este jueves, 13 de septiembre de 2018, en las redes sociales. Las disputas internas en el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio hicieron que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs-t) tome la decisión de adelantar el nombramiento de los vocales definitivos del CJ.

Al final de la sesión del Pleno del Cpccs-t de este jueves, aunque no estaba previsto, el presidente Julio César Trujillo tomó la palabra y anunció que está en estudio y casi lista la norma sobre la elección del Consejo de la Judicatura (CJ) definitivo. Ese documento será aprobado en un máximo de 24 o 48 horas y se procederá a “resolver este problema tan delicado para la vida del país”.

Al ser consultado sobre los impasses registrados al interior de la Judicatura, Trujillo respondió: “tan preocupados estamos que hemos acelerado el estudio de las normas para elegir al Consejo definitivo”.



Marcelo Merlo, Aquiles Rigail, Juan Pablo Albán, Angélica Porras y Zobeida Aragundi integran el CJ transitorio. Ellos fueron nombrados por el Cpccs-t luego del cese de los anteriores vocales, encabezados por Gustavo Jalkh.



Ellos deben estar en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana nombre a los nuevos consejeros judiciales definitivos. Se espera que ese proceso se inicie, a más tardar, al principio de la siguiente semana.



El consejero de Participación Xavier Zavala Egas dijo que lamentan los incidentes que están sucintándose en la Judicatura. Esto porque en parte es responsabilidad del Cpccs-t. “Este Consejo no designó a cinco aventureros, cinco piratas, cinco ciudadanos sin bagaje, sin trayectoria, sin trascendencia, sino todo lo contrario”, dijo Zavala.



Añadió, que en este encargo no se podía proveer los incidentes que se han suscitado y ahora es su responsabilidad ponerle un punto final a este tema y por eso se ha acelerado la convocatoria al concurso de selección del definitivo, se ha adelantado la agenda.



A los incidentes que los integrantes del Cpccs-t se refieren tienen que ver con la decisión del Pleno de la Judicatura transitoria de investigar a varios actuales funcionarios por presuntos actos de corrupción, entre estos se encuentra el director Juan Vizueta.



Además, los consejeros de Participación están preocupados por un audio que se hizo público en las últimas horas. En esa grabación, que correspondería a una sesión del Pleno del CJ, se escucha a dos vocales discutiendo a gritos sobre la investigación a Vizueta. Incluso, se llega a escuchar acusaciones como “yo no he mandado a cambiar a todos los jueces de la Unidad de Samborondón".