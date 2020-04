La covid-19 es 10 veces más mortífera que la H1N1, dijo la OMS

LEA TAMBIÉN

El nuevo coronavirus es diez veces más mortífero que el virus responsable de la gripe A(H1N1) surgido a finales de marzo de 2009 en México, aseguraron este lunes 13 de abril del 2020 las autoridades sanitarias mundiales, que instaron a un levantamiento del confinamiento progresivo.

"Los datos recabados en varios países nos dan una imagen más clara de este virus, de su comportamiento, de la manera de pararlo", declaró el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una videoconferencia de prensa desde Ginebra.



"Sabemos que la covid-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal: 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripe de 2009", agregó.



Mientras la pandemia del nuevo coronavirus ha causado más de 115 000 muertos en el mundo desde que surgió en diciembre en China, según un balance establecido por la AFP con fuentes oficiales, la gripe A(H1N1) dejó 18 500 muertos, según la OMS, pero la revista médica The Lancet estimó el número de muertos entre 151.700 y 575.400.



La pandemia provocada por el virus A(H1N1) dio lugar a campañas masivas de vacunación.



Después, los países occidentales, en particular los europeos, y la OMS fueron criticados por una movilización que se consideró sobredimensionada ya que cada año, la gripe estacional deja entre 250 000 y 500 000 muertos, según las autoridades sanitarias mundiales.



A la espera de una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, la OMS insta a los países a poner en marcha campañas de diagnóstico generalizadas entre los casos sospechosos, ponerlos en cuarentena y hacer un seguimiento de sus contactos.



Pero su director reconoció que en la "era de la globalización, significa que el riesgo de que se reintroduzca y resurja la covid-19 puede continuar".



"Al final, la puesta a punto y la distribución de una vacuna segura y eficaz van a ser necesarios par interrumpir totalmente la propagación", subrayó.



Ante la falta de test y la congestión de muchos hospitales por los infectados, los gobiernos han puesto en marcha medidas de confinamiento que han supuesto la paralización de sectores de la economía.



Pero en los últimos días, las presiones se multiplican para relanzar la maquinaria económica.

El patrón de la OMS recomendó a los países que encuentren "el equilibrio entre las medidas destinadas a luchar contra la mortalidad de la covid-19 y por otras enfermedades debido a los sistemas sanitarios desbordados y el impacto socioeconómico" de la pandemia.



No obstante, reiteró que las medidas de confinamiento se levanten progresivamente.



"Sabemos que en algunos países, los casos se duplican todos los 3 a 4 días. Mientras que la covid-19 se propaga muy deprisa, se desacelera mucho más lentamente", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Esto significa que las medidas deben ser retiradas lentamente y con control", insistió.