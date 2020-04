24 934 personas contagiadas, 1 558 recuperadas y  fallecidos 2 353 en el contexto del covid-19 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Los casos confirmados de covid-19 en Ecuador ascienden a 24 934, según el último reporte del Ministerio de Salud actualizado hasta la mañana de este jueves 30 de abril de 2020. Las cifras fueron confirmadas por la ministra María Paula Romo.

Al momento, el Gobierno registra en total 2 353 fallecidos en el contexto del covid-19 en Ecuador. De estos, 900 corresponden a muertes confirmadas por el virus. Los 1 453 restantes son fallecimientos que no tienen un diagnóstico oficial, pero son personas que murieron con cuadros de insuficiencia respiratoria.





Desde el lunes no habrá cadenas nacionales diarias



La ministra Romo anunció que desde el lunes 4 de mayo del 2020, fecha en la que el Gobierno ha dispuesto el inicio de una 'nueva normalidad' en medio de la pandemia por el covid-19 en Ecuador, ya no se realizarán cadenas nacionales diarias con actualización oficial de datos de personas contagiadas y fallecidas en el contexto del coronavirus.



"A partir de la próxima semana, en línea con el cambio de etapa, las cadenas nacionales ya no se harán a diario. Esperamos desde la próxima semana tener cadenas nacionales solamente tres días por semana, para que ya no sean parte de nuestra jornada diaria", anunció la Secretaria de Gobierno este jueves 30 de abril.



"Muchos horarios de muchas personas también se van a modificar; algunos sectores se incorporan al trabajo, a la producción, al comercio, así que las cadenas pasarán al final de la tarde y se realizarán los días lunes, miércoles y viernes", informó Romo.



Sin embargo, la Ministra aseguró que "toda la información" se seguirá "publicando de manera diaria; los datos sobre los temas de las pruebas y los diferentes indicadores están en data abierta para que se puedan acceder y hacer los análisis necesarios, ya sea desde la academia, desde los municipios, desde la opinión pública, la ciudadanía". Según la funcionaria de Gobierno, habrá "pleno acceso en ese sentido".



Hasta el momento, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) ha tomado 69 054 muestras en todo el país.



La ministra Romo indicó que 2 0191 personas están estables en aislamiento domiciliario, 328 hospitalizados estables, 151 hospitalizados con pronóstico reservado y 1806 casos con alta hospitalaria.