Ciudadano que bebía en la vía pública dice a policía 'tengo covid' para evitar multa por no usar mascarilla en Cuenca

"Tengo Covid" dice un ciudadano que no usaba mascarilla y se encontraba bebiendo cerveza en la vía pública junto a un grupo de amigos en Cuenca. Sucedió durante un operativo de control de la Policía Municipal Guardia Ciudadana, la noche del 20 de junio del 2020.

El hecho quedó registrado en un video publicado en la cuenta de Twitter de la Guardia Ciudadana y que se viralizó en las redes sociales.



En las imágenes se observa a un grupo de, al menos, cuatro jóvenes que beben cerveza junto a un vehículo gris, en la vía pública. Ellos son abordados por miembros de la Policía Municipal Guardia Ciudadana.



"Caballero, usted está sin mascarilla. Tenga la bondad de pararse acá", se escucha decir a uno de los agentes que realizaban el control de seguridad.

"Me pongo la mascarilla", responde uno de los jóvenes, mientras saca una botella del licor del vehículo y entrega a los agentes. La multa por no usar mascarilla ascienda a USD 100 en Cuenca



"Ya está sin mascarilla caballero", le dice el policía.



"Es que yo tengo covid, no quiero contagiar a la gente", le responde.

Según el reporte de la Guardia Ciudadana, este sábado se emitieron 11 boletas por no usar mascarillas en espacios públicos, 47 personas que bebían licor en la vía pública fueron retirados. Además, 12 vehículos fueron retenidos y se emitieron 41 citaciones a infractores.



La capital azuaya está en semáforo amarillo desde el 25 de mayo del 2020. En esta fase el toque de queda empieza a las 21:00 y termina a las 05:00 y están prohibidas las reuniones sociales.



Según el reporte del Comité de Operaciones Especiales COE nacional de este domingo 21 de junio, Cuenca tiene 1 235 de casos confirmados de covid-19.