Voluntarios varados en Guayaquil piden apoyo a Ecuador y España para volver a su país

Entre el grupo de extranjeros que no pudo salir de Guayaquil debido al bloqueo de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo se encuentran cerca de 70 profesionales sanitarios de España. Las Enfermeras y enfermeros cumplían voluntariado en el país. A través de Twitter, algunos de ellos pidieron que las autoridades de Ecuador y España gestionen su retorno a Europa.

Este viernes, 20 de marzo del 2020, la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, habló de la medida adoptada por la alcaldesa Cynthia Viteri el miércoles anterior. Reconoció que el hecho afecta las relaciones con los países de la Unión Europea (UE).



Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), en Quito, Ocles ratificó que el objetivo de este tipo de vuelos es evacuar a los ciudadanos extranjeros que no han podido salir de Ecuador, en medio del estado de excepción por el brote de Covid-19.



La idea es “cumplir en la línea de reciprocidad y solidaridad” con los países europeos, señaló Ocles, aunque reconoció que la irrupción en el aeropuerto tiene “ciertas implicaciones legales que en su momento las autoridades investigarán”. Dijo además que no está abierta la posibilidad que lleguen vuelos comerciales a Ecuador.



Laura, una de las voluntarias que aparece en el video del personal sanitario difundido en Twitter, confirmó que hasta las 12:45 de este viernes el grupo aún permanecía en Guayaquil. Una de las alternativas que se baraja es que aborden un vuelo desde Quito. Aunque aclaró que todavía no se ha confirmado ningún traslado chárter ni humanitario para que vuelvan a España. “Se dice desde el Gobierno de España que a lo mejor sale un vuelo desde Quito a España y querríamos llegar a Quito cuanto antes. El consulado está buscando transporte para nosotros hasta la ciudad, pero no tenemos seguro ni el transporte hasta la ciudad ni el mismo avión”, respondió la ciudadana.



La noche del martes, 19 de marzo, el COE resolvió, como parte de sus resoluciones, enviar un comunicado oficial a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para evitar que el incidente en la Terminal de Guayaquil repercuta contra la Aviación Civil del Ecuador.



“El Gobierno Nacional garantiza el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de aviación. De manera organizada y con las precauciones del caso, garantizará que las operaciones aéreas de carácter humanitario, se efectúen en el marco de la Ley y los convenios internacionales”, reza la resolución.



Según cita el Diario Libre de Aragón, medio con el que se contactaron algunas voluntarias de esa localidad española desde Guayaquil, “tanto la Embajada de España en Ecuador como los Consulados Generales de España en Quito y Guayaquil estamos haciendo lo posible a fin de que los vuelos de Iberia no sean definitivamente cancelados, o bien para recolocar al mayor número de pasajeros españoles en vuelos de otras compañías que puedan seguir volando a Europa en próximos días”.