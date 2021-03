Nuevo ministro de Salud, Mauro Falconí, dio positivo para covid-19

El ministro de Salud Pública, Mauro Falconí, anunció que dio positivo para covid-19. Lo informó este viernes 26 de marzo del 2021, por medio de su cuenta de Twitter.

“En mi compromiso con @Salud_Ec y con @Arcsa-Ec previamente, nunca recibí la vacuna covid-19 por el respeto que le tengo a mis compañeros colegas que enfrentan en primera línea la pandemia y por eso esperaba mi turno. Pese a mi decisión, informo que ha dado positivo para covid-19”.





El titular de Salud añadió que esta responsabilidad que asumió con los ecuatorianos tiene varios riesgos. “Quiero ser enfático que no me he vacunado y no me vacunaré. Sigo adelante frente a esta gran batalla con el gran equipo del Ministerio”.



Falconí asumió la cartera el viernes 19 de marzo del 2021. Antes estaba a cargo de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) en donde enfrentó la aprobación de la vacuna anticovid-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNtech, Sinovac y AstraZeneca.



Hasta la fecha, en el país se han reportado 321 451 casos de covid-19. En total se han tomado 1 123 272 muestras para confirmar o descartar el virus, según datos emitidos por el Ministerio del ramo.



Otra de las cifras que resaltan es la de fallecidos; suman 16 632 decesos, entre confirmados y probables