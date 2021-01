Juan Carlos Zevallos: 'No tenemos una fecha exacta' para la llegada de las vacunas al Ecuador

El Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó la tarde de este lunes 18 de enero del 2021 'no tenemos una fecha exacta' para la llegada de vacunas contra el covid-19 al Ecuador.

Hay un problema con las vacunas, Pfizer tiene un retraso en la producción y distribución de vacunas. Se había "mal interpretado" que las vacunas llegaban este lunes 18 de enero, pero llegan a partir de este lunes, no hay una fecha exacta, puede ser entre miércoles y jueves, pero no hay fecha exacta, reiteró Zevallos.



"Lamento mucho no tener una fecha y hora exacta de la llegada de la vacuna", pero llegan esta semana, señaló el ministro de Salud.

#ATENCIÓN | Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud Pública, señala que las #vacunas contra #covid19 no llegarán este lunes 18 de enero del 2021 a #Ecuador. Espera que arriben entre miércoles 20 y jueves 21. Habla de problemas y retrasos.



Además dijo que es un problema logístico de la farmaceútica, pero ya están las vacunas en viaje y llegará esta semana.



Ecuador llegó este lunes 18 de enero del 2021 a 231 644 casos positivos acumulados del coronavirus SARS-CoV-2, incrementando 162 contagios en las últimas 24 horas. Los fallecidos por covid-19 son 14 332 en el contexto de lapandemia, informó el Ministerio de Salud Pública.



El país vive en las últimas semanas una creciente presión hospitalaria y también un incremento de fallecimientos que podrían deberse aún al efecto de las festividades decembrinas.



La aclaración del Ministro se da después que el presidente Lenín Moreno informara la semana pasada que este lunes 18 de enero iban a llegar las primeras vacunas contra la enfermedad.