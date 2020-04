La curva sigue creciendo de una forma exponencial, señaló el ministro de Salud

LEA TAMBIÉN

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó la tarde de este miércoles 1 de abril del 2020 que en el país hay 2 758 pacientes positivos de coronavirus en el Ecuador. Estos no son todos los contagiados del país, puntualizó el funcionario.

"Se ha realizado más de 9 000 pruebas a pacientes que podrían requerir hospitalización y tenemos 2 758 casos positivos, esto no significa que estos sean los únicos contagiados, es obvio que existe un subregistro", dijo Zevallos en una cadena nacional virtual, para actualizar las cifras de contagiados con covid-19 en el Ecuador.



El Funcionario también señaló, que según estudios internacionales, el 60% de la población mundial se contagiará de covid-19 "y se contagiará en un plazo de 120 días, nosotros estamos en el (primer) mes ustedes saquen sus cuentas. Qué tanto podemos demorar el contagio, va a hacer la diferencia para darnos tiempo y la capacidad de atender a nuestros enfermos, dijo Zavallos. El virus ha demostrado que puede ser mortal, enfatizó.



"Lamento comunicarles que, a pesar de todos nuestros esfuerzos la curva continúa en un ascenso exponencial. No obstante, con la ayuda de todos ustedes estamos logrando hacer que la curva se modifique, esta curva de los nuevos casos de los nuevos casos de los contagios. De tal manera que número presenta un enlentecimiento paulatino".



Además, el funcionario dijo: " que el Ministerio de Salud cuenta con los recursos y está haciendo de manera diligente lo que debe hacer: Salvar vidas, todas las vidas posibles".

Esta es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, no tiene vacuna. La mejor vacuna somos nosotros mismo. "Quédate en casa", pidió el Ministro.



Además hizo un llamado a que no se discrimine a los pacientes que han sido diagnosticado con covid-19. "Son nuestros pacientes y nuestros seres queridos", señaló.