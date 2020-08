Cuatro recomendaciones para quienes estuvieron en contacto con un infectado de covid-19

LEA TAMBIÉN

Cuando una persona tuvo contacto con un caso positivo de covid-19 debe seguir cuatro consejos, con el objetivo de evitar la propagación de la nueva cepa de coronavirus. EL COMERCIO conversó este miércoles 12 de agosto del 2020 con dos médicos que han tratado casos de covid-19: el internista Carlos Nieto, del Hospital Metropolitano, y el médico general Luis Chicango. Ellos coincidieron en que lo importante es determinar el tiempo de exposición y el uso de mascarilla.

¿Quiénes tienen riesgo?



Si alguien estuvo expuesto por más de 15 minutos a un infectado el riesgo aumenta, ya que, la transmisión del virus se da forma directa o por medio de gotículas expulsadas cuando alguien habla, tose o estornuda. Esto se agrava si uno de ellos no usaba mascarilla, por lo que debe someterse a una observación médica, por el lapso de siete días. Durante ese tiempo -recomienda Nieto- se debe mantener el aislamiento obligatorio, uso del tapabocas dentro del hogar y el lavado constante de manos con agua y jabón.



¿Qué pasa si la persona usaba mascarilla?



Si uno de los dos estaba con su tapabocas es necesario conocer el material del mismo. "Las de tela no son muy confiables", señala Chicango. Los médicos recomiendan las quirúrgicas y, solo en condiciones extremas, las N95. Estas últimas son de uso hospitalario.



¿Cuál es el procedimiento que debe seguir alguien que presenta síntomas luego del contagio?



Quien desarrolle fiebre, dolor muscular, tos seca, cansancio o fatiga debe aplicarse una prueba de diagnóstico PCR -única avalada para confirmar o descartar la presencia del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad-. “Si hay dudas o hubo una exposición siempre debe hacerse la PCR nunca una de anticuerpos (test rápidos)”, anota Nieto.

El galeno no recomienda hacerse el test al día siguiente de la exposición, ya que el virus necesita un tiempo para replicarse en el organismo. Lo ideal es tomarse la muestra nasofaringea a partir de los cinco días.



¿Qué debe hacer quien no tenga malestar?



Si tuvo contacto pero no presenta sintomatología debe hacerse la prueba PCR y seguir la cuarentena al menos 14 días. “Esto debe cumplirse, ya que, quien no tiene molestias puede contagiar al resto de la familia o compañeros de trabajo”, apunta Chicango.



¿Cómo debe ser la cuarentena dentro del hogar?



Los familiares deben instalarse en habitaciones distintas, y si no fuere posible deben mantenerse a una distancia de uno o dos metros del enfermo, quien deberá dormir en cama separada, según la Guía para convivir con una persona con coronavirus, elaborada por el infectólogo Byron Núñez.

El cuarto debe tener las siguientes condiciones:



1. Debe ser individual con baño incluido de uso privado.



2. Debe tener una buena ventilación garantizada por la presencia de ventanas al exterior.



3. Debe tener un recipiente de basura con una funda plástica para la recolección de los desechos personales.



4. La puerta de la habitación siempre debe estar cerrada, para que no haya flujo de aire de la misma hacia otras áreas de los familiares. El infectado debe limitar sus movimientos, reduciendo al mínimo los espacios compartidos como cocina, sala de estar o comedor.