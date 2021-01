3 670 atenciones por covid-19 han realizado las brigadas de la Secretaría de Salud en la primera semana del 2021

Una fila de 40 personas se formó desde antes de las 08:00 del martes 12 de enero del 2021 en el parque de Solanda, ubicado en las calles Salvador Bravo y José María Alemán, en el sur de Quito.

Esperaban su turno para la toma de muestras por covid-19 y triaje. Según un informe de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, en esa parroquia urbana se han reportado 1 833 contagios de esa enfermedad hasta el 10 de enero del presente año.



Un pequeño camión con los médicos y técnicos de la Secretaría se ubicó en el parque para realizar los exámenes. Una doctora que vestía un traje de bioseguridad tomaba la temperatura a los pacientes y les preguntaba sus datos personales como edad, nombres completos, ocupación y si han salido de viaje en las últimas dos semanas, entre otros.

Darwin Vaca trabaja en una empresa pública, él indica que una compañera dio positivo por covid-19. “Con ella compartimos trabajo en la oficina y estoy preocupado. No tuve contacto directo, pero necesito las pruebas para descartar. Estaré aislado por dos semanas”. Lo que más le preocupa es preservar la salud de sus padres, quienes son adultos mayores. "No me acerco a ellos para nada".



A Mariela Guamán le realizaron una prueba PCR. Sentía dolores en el cuerpo y perdió el sentido del olfato. Sospecha que se infectó tras mantener contacto con un familiar que la visitó en su casa y resultó positivo. Sus hijos de 25, 22 y 14 años no tienen problemas de salud.



Allison Vargas se reunió con una tía por Navidad y año nuevo en su casa. A los pocos días de esas fechas, la pariente de la joven comenzó a sentir decaimiento. “También dolor de cabeza, pérdida del olfato y gusto, dolor de garganta y fiebre. Vine por prevención”.

Patricio Vargas vivió una situación similar. La Noche Buena, él compartió la cena con un familiar que contrajo la enfermedad. "A mí me arde la garganta".



En la Secretaría de Salud se informó que en la primera semana epidemiológica del 2021 se realizaron 3 670 atenciones gratuitas de triaje en las brigadas comunitarias que visitan los barrios. Esto como parte de la Estrategia de Contingencia para la atención de pacientes con sintomatología respiratoria asociada al covid-19.



Las brigadas comunitarias y puntos de atención fija brindan servicios como información preventiva, atención de triaje, toma de muestras y rastreo asociados al coronavirus. El equipo médico luego del triaje y dependiendo de su condición, recomienda a la gente el aislamiento necesario, el traslado al Centro de Atención Temporal Quito Solidario o a un hospital de la red pública.