Covid-19 en Quito: Disputas territoriales y desacato a la autoridad generan violencia en las calles de la capital

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la crisis sanitaria, los policías no solo realizan patrullajes antidelincuenciales, sino también ayudan en el control para que se use bien el espacio público. Desde que comenzó la emergencia, la Policía Nacional realiza 45 intervenciones diarias en nueve zonas de Quito.

Acompañan a los agentes metropolitanos de control para retirar de las calles a los ambulantes y además recorren diferentes sectores de la ciudad con 400 patrulleros y motos. Así vigilan para que no se produzcan hechos de violencia.



La idea es evitar riñas callejeras, como la que se registró el viernes pasado en la avenida 6 de Diciembre y El Inca, norte de Quito. Allí se produjo un incidente entre comerciantes informales. Un grupo de hombres se enfrentó con cuchillos.



Según la Policía, este tipo de acciones violentas se genera por las pugnas de territorios para ofertar artículos, pese a que en este momento está prohibida toda actividad comercial, para evitar la propagación del coronavirus.

Del 16 de marzo al 14 de abril, la Agencia Metropolitano de Control (AMC) ha realizado 670 operativos en la ciudad.



El pasado 13 de abril, en los exteriores del Centro de Faenamiento Metropolitano, en la calle Camilo Orejuela, retiraron alrededor de 250 comerciantes autónomos no regularizados. Participaron agentes metropolitanos de control, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Policía Nacional.



Fausto Salinas, comandante de Quito, indicó que durante los operativos que realizan los agentes de la AMC y los gendarmes se han registrado ataques violentos por parte de los comerciantes, que les agreden con piedras o palos.



Eso ocurrió, por ejemplo, este 19 de abril del 2020, en la Ferroviaria, un barrio del sur quiteño. Todo ocurrió cuando los policías fueron agredidos por personas que fueron descubiertas mientras bebían, pese a las prohibiciones.



En los dos videos que se viralizaron la tarde de este lunes. Se observa a dos hombres con el torso desnudo. En uno de los clips, uno de ellos lleva en las manos una estructura metálica con la que golpea a una camioneta azul de la AMT. El vehículo da marcha atrás, al parecer, intenta embestirlo.



En una parte de los clips, uno de los policías desenfunda una pistola y extiende sus brazos. En ese momento se escucha una detonación.



El pasado 7 de abril, también se produjo enfrentamientos con los comerciantes autónomos que laboran en el sector del Mercado Chiriyacu. En este lugar al llegar a la avenida Maldonado y El Corazón los agentes se llevaron las frutas de una comerciante. Ella forcejeó con ellos y se quejaba llorando de que no tiene otras formas de trabajar para mantener a su familia.



Un grupo de vendedores insultó y atacó a los uniformados; les lanzaron piedras y palos. Por momentos se produjo una lluvia de frutas y hortalizas. El parabrisas de una de las camionetas del Municipio resultó afectado. También provocaron daños en las carrocerías de los vehículos. En medio de los forcejeos, los agentes retiraron manzanas, aguacates, plátano verde, entre otros productos. No hubo heridos, tampoco se apresó a los agresores.



César Díaz, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, indicó a este Diario que los operativos serán permanentes para recuperar el espacio público y evitar la propagación del covid-19.