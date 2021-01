COVAX dice entregará 1 800 millones de dosis de vacunas a países pobres en 2021; advierte de incertidumbres

La iniciativa de vacunas COVAX, diseñada para garantizar el acceso equitativo a las dosis contra el covid-19, dijo el jueves que tiene como objetivo entregar 1 800 millones de dosis a los países más pobres en 2021 y que espera cumplir con los acuerdos de suministro para los más ricos en la segunda mitad del año.

No obstante, COVAX, que está codirigida por la alianza de vacunas GAVI, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros, advirtió que hay muchas incertidumbres que afectan a la adquisición y el suministro de vacunas, y que los términos de los acuerdos están "sujetos a cambios".



Las 1 800 millones de dosis se suministrarán a través de un compromiso de mercado anticipado (AMC, por sus siglas en inglés) a 92 países elegibles y corresponderán a una cobertura de cerca del 27% de las poblaciones en esos países, dijo GAVI en un pronóstico actualizado para COVAX.



"Nuestro pronóstico indica que deberíamos cumplir con las solicitudes de vacuna presentadas por los participantes autofinanciados en la segunda mitad de 2021", apuntó.



Algunos acuerdos de suministro aún están en negociación, dijo, y algunas de las vacunas candidatas aún no han sido aprobadas para su uso por los reguladores de medicamentos o la OMS. En muchos casos, la fabricación de las vacunas aún no ha alcanzado la escala completa, dijo.



"Hay muchas incertidumbres que afectan al suministro de vacunas covid-19 en 2021, sobre todo en lo que respecta a la capacidad de fabricación, regulación, disponibilidad de fondos, términos del contrato final y la disposición de los propios países para comenzar sus programas nacionales de vacunación covid-19", indicó COVAX en un comunicado.



"La productividad de la fabricación estará influida por múltiples factores, que a su vez influirán en el volumen y el momento del suministro", agregó.