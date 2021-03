COVAX enviará a Latinoamérica 26 millones de vacunas hasta mayo; Ecuador recibirá 756 000

El programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza para las Vacunas GAVI para distribuir vacunas anticovid en todo el mundo, enviarán a los países latinoamericanos 26 millones de vacunas, principalmente de AstraZeneca, entre marzo y mayo.

De acuerdo con la lista de distribución publicada este 2 de marzo del 2021 por GAVI, 18 países latinoamericanos se encuentran entre los 142 que recibirán los primeras 237 millones de dosis que gestionará COVAX durante los próximos tres meses.



Colombia, que este lunes 1 de marzo fue el primer país de la región al que llegó un lote de estas vacunas, recibirá más de dos millones de dosis de aquí a mayo.



Sin embargo, los países de América Latina que más vacunas conseguirán mediante este programa serán Brasil (9,1 millones) y México (5,5 millones).

Argentina recibirá 1,9 millones de dosis; Perú, 1,2 millones; Chile, 818 000; Ecuador, 756 000; Bolivia, 672 000; Paraguay, 304 000; y Uruguay, 148 000.



Venezuela no figura en la lista de distribución porque "los datos no están muy claros", pero tendrá dosis, sostuvo el director ejecutivo de GAVI, Seth Berkley.



En Centroamérica serán beneficiarios del programa Costa Rica, que recibirá hasta mayo 218 000 dosis, El Salvador (225 000), Guatemala (724 000), Honduras (424 000), Nicaragua (432 000) y Panamá (184 000).



Entre los caribeños, República Dominicana tendrá 463 000 dosis, mientras que Cuba no recibirá ninguna porque decidió no unirse a COVAX, explicó Berkley.



Los países que más vacunas recibirán hasta mayo (más de 10 millones de dosis cada uno) son naciones en desarrollo con grandes poblaciones, como Bangladesh, Indonesia, Nigeria y Pakistán.



Ghana se convirtió la semana pasada en el primer país del mundo en recibir vacunas a través de esta plataforma solidaria, que hoy mismo enviará vacunas a Camboya, Angola, Nigeria y a la República Democrática del Congo.



El programa de distribución "cambiará el curso de la pandemia y la forma en que se responde a las emergencias sanitarias", destacó hoy en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre la que ya se considera la mayor y más compleja operación de inmunización global de la historia.



COVAX tiene este año la meta de distribuir en 2021 al menos 2 000 millones de dosis, 1 300 millones de ellas en países pobres.



Berkley anunció en la misma rueda de prensa que esa cifra inicialmente proyectada podría aumentar a 2 500 millones de dosis (1 800 millones para los países en desarrollo).



Forman parte de la plataforma 190 países, de los que un centenar han colaborado en su financiación, mientras que las 90 economías más pobres no deberán pagar por las vacunas que se les asigne.



En Latinoamérica entran en este grupo Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua.



Aunque la mayoría de las vacunas que se están comenzando a enviar son de AstraZeneca (la mayoría fabricadas por su socio el Serum Institute de India), adicionalmente se distribuirán hasta mayo 1,2 millones de dosis de la vacuna desarrollada conjuntamente por Pfizer/BioNTech, que también colaboran con COVAX.



Una porción de estas últimas vacunas se destinarán en América Latina a Colombia, que recibirá 117 000 dosis; El Salvador (51 000), Bolivia (92 000) y Perú (117 000).



Berkley adelantó que pronto cooperarán con COVAX las farmacéuticas estadounidenses Johnson & Johnson, que donará 500 millones de dosis, y Novavax, que ha firmado un acuerdo de principios para 1.100 millones de dosis.



En la lista inicial de beneficiarios publicada hoy no aparecen importantes productores de vacunas anticovid como Estados Unidos, Reino Unido, China o Rusia, ni tampoco países de la Unión Europea que han contribuido financieramente con COVAX.



La razón es que la mayoría de países desarrollados han optado por retrasar voluntariamente la recepción de dosis al haber firmado contratos directamente con los productores, lo que les ha permitido estar entre los primeros en recibir las vacunas.



De este modo permiten que las vacunas de COVAX se envíen prioritariamente a países que han recibido escasas dosis o ninguna.

Los únicos países ricos donantes de COVAX que han pedido recibir vacunas en esta primera ronda han sido Canadá, Nueva Zelanda y Mónaco, así como Corea del Sur.