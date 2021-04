Cotopaxi presenta un repunte en los casos confirmados de covid-19; 'la gente dejó de lado los cuidados básicos'

Los casos por contagios de covid-19 se incrementaron en la provincia de Cotopaxi. Las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales General Latacunga y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) están llenas.

Un informe emitido por el Hospital General Latacunga detalló que 82 de los 208 pacientes atendidos en emergencia durante el feriado de Semana Santa presentaron problemas respiratorios relacionados con el virus.



Eso provocó que las 10 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) estén ocupadas, mientras que ocho pacientes están en lista de espera. Fernando Guerrero, director del Hospital Latacunga, en una rueda de presa dijo que las camas del área de hospitalización para pacientes menos graves están ocupadas en un 80%. “En el área de emergencias se incrementaron 4 puntos más para atender a los pacientes que requieren ser entubados, pero no es suficiente”.



A la par, el hospital del Seguro Social de Latacunga de los 325 pacientes que atendió durante los días de asueto, 195 dieron positivo para covid-19.

El director provincial del IESS, Fernando Izurieta, dijo que “el incremento de contagios ocurrió debido a que la gente dejó de lado los cuidados básicos como la asepsia (lavado de manos) y la asistencia a eventos masivos”.



Afirmó que las camas UCI están llenas y en espera de 10 personas. El aumento de contagios obligó al IESS a implementar un plan de contingencia para buscar un sitio a dónde ubicar a pacientes en estado crítico que no tienen una cama disponible en cuidados intensivos.



Afirmó que la situación está totalmente descontrolada. “No hemos podido hacer absolutamente ninguna transferencia (de pacientes) a provincias vecinas o a hospitales de nuestra misma línea ni a clínicas asociadas ya que presentan un 160% de cobertura”, alertó Izurieta.



Aseguró que por falta de espacio físico e insumos obligó al Seguro Social a colocar a los pacientes en sillas con un tanque de oxígeno.



El gobernador de Cotopaxi, Héctor González, reveló que el incremento de enfermos de covid-19 también se da en las clínicas. “Me reuní con un médico particular que tiene una clínica y afirmó que al día por lo menos atienden a 25 pacientes con coronavirus. Es por eso que siempre pedimos a la gente que se cuide, utilice la mascarilla y no hagan eventos, pero no se cumple”.