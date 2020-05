Cotocollao y La Magdalena registran aglomeraciones pese al cierre de mercados y feria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las parroquias de La Magdalena y Cotocollao están entre las 10 con más casos de covid-19 hasta ayer sábado 9 de mayo del 2020. El Ministerio de Salud Pública registró 89 y 98 contagiados respectivamente. En ambos sitios del sur y norte se evidencian aglomeraciones y ventas informales.

En toda la ciudad hay 1 938 casos, pero hay que tomar en cuenta que son aquellos que se han confirmado solo con pruebas PCR; no se conoce cuántos dieron positivo con test rápidos.



En La Magdalena y Cotocollao se decidió cerrar los mercados, además de la tradicional feria de La Ofelia. Pero a pesar de esta medida y de que los fines de semana está prohibida la circulación de vehículos, las aglomeraciones y el movimiento en ciertas calles persisten.

Mientras el parque de La Magdalena luce desolado y apenas se ve una pequeña fila en la farmacia esquinera, avanzando hacia la calle Cacha el panorama es distinto. El paso vehicular está restringido por esa calle, pues las autoridades colocaron vallas metálicas para evitar la circulación.



Pero los comerciantes ofrecían frutas, hortalizas y verduras en coches con ruedas, carretillas o canastos. Un equipo de la Policía Nacional disuadía a los comerciantes para que no se instalaran a ofrecer sus productos, pero algunos escurridizos evadían el control y buscaban otros sitios para sus ventas.



En la misma parroquia, pero en la avenida Mariscal Sucre, se ve decenas de personas que salieron en bicicletas o a pie y transitaban por el carril exclusivo del Corredor Sur Occidental. A la altura de la Capilla de los Milagros, la aglomeración es común a diario y este sábado no fue la excepción.



Además de los locales existentes hay personas que organizaron fruterías improvisadas en garajes, zaguanes y pequeños locales sin mobiliario. Otro punto concurrido era un local de accesorios y repuestos para motos. En la jornada se vieron escenas como la de dos chicas que cruzaban la Mariscal Sucre, tomando cerveza en vasos desechables, por lo que no usaban mascarillas.



Entre los productos que ofrecían vendedores ambulantes o en pequeños locales estuvieron globos con corazones y frases alusivas al Día de la Madre, que se celebra hoy. Una cooperativa en la Mariscal Sucre y Teniente Hugo Ortiz estaba atendiendo a los clientes, el guardia organizó la fila y permitía el paso a las personas luego de pasar por un túnel de desinfección.



En Cotocollao, varios puntos de la avenida De la Prensa registraban aglomeraciones, pero el punto más crítico era la Lizardo Ruiz, donde hay un bulevar concurrido, pues hay varios locales comerciales, farmacias, cajeros automáticos y hasta un supermercado. Además de los locales usuales, en algunas casas se ofrecía venta de gel antibacterial, alcohol, overoles tipo trajes de bioseguridad, guantes, mascarillas, desinfectantes, etc.



Los vendedores ambulantes ofrecían aceite, servilletas, papel higiénico, paños húmedos, etc. La calle Unión y Progreso era la elegida para estacionamiento de vehículos. Bajando por el bulevar, unas cintas amarillas con la palabra: “Peligro” bloqueaban el paso de vehículos, pasando la intersección con la calle Marcelino Navarrete. Ese cierre se debe a que la feria de La Ofelia está cerrada.