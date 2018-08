El costo de subsidios a los derivados rebasó lo previsto

LEA TAMBIÉN

El Gobierno tenía previsto inicialmente destinar este año USD 1 707 millones para subsidios a los combustibles. Pero la factura terminará costando más debido al mayor consumo de derivados y al alza del precio del crudo.

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, calcula que las subvenciones para gasolina, diésel y gas de uso doméstico cerrarán este año en USD 3 000 millones.



El subsidio a los combustibles no es el único que debe costear este año el Fisco. También deberá erogar recursos para otras ayudas como bonos para población de bajos ingresos, seguridad social, beneficios agrícolas, bonos de vivienda, entre otros.



Bajo este escenario, la factura total de subsidios para este año ascenderá a USD 4 763 millones, unos 1 300 millones más que los presupuestados.



El efecto del aumento lo sufrirá la caja fiscal. Se trata de un gasto adicional en momentos en que el Fisco debe conseguir recursos para cerrar la brecha fiscal y cubrir los pagos de una abultada deuda pública.



Uno de los factores que explica el incremento en el gasto por subsidiar a los combustibles es el aumento del consumo de derivados de petróleo.



Esa realidad ha empujado a una mayor importación de gasolina, diésel y gas. Entre enero y junio de este año se importaron 25 millones de barriles, un 8% más que en iguales meses del año pasado.



“Parte de esa demanda es inclusive de combustibles que se fugan por las fronteras y eso es más difícil de controlar”, dijo el ministro Pérez.



Además, aumentó el costo de los derivados, lo cual está directamente relacionado con la cotización del crudo, que en el último año se ha revalorizado en cerca del 40% .



Pese a ello, los ecuatorianos cancelan solo una parte de lo que realmente cuestan los combustibles, dejando al Estado que pague la diferencia.



Así, una persona que tanquea su vehículo con gasolina súper cuatro veces al mes debería pagar una factura al año de USD 1 440, pero paga USD 1 008. La diferencia la asume el Fisco.



Para entender la magnitud de esta carga se puede considerar que el monto que se destina a subsidiar derivados el Estado permitiría duplicar la inversión en educación y en salud prevista para este año.



El propio ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló hace unos días que hay muchas ineficiencias en los subsidios a los combustibles. La focalización de estos beneficios está en análisis, aunque aún no existe una decisión final al respecto.



Pérez dijo que ayer (1 de agosto) estaba prevista una reunión en la Presidencia para tratar el tema, pero se trasladó al lunes 6 de agosto. El funcionario estimó que una decisión debiera tomarse este mes y cree que sincerar parte de este gasto ayudará a reducir el consumo de combustibles.



El Ministerio de Hidrocarburos presentó un informe con varios escenarios, incluidos aquellos con el menor impacto social y con cronogramas progresivos de incrementos para los diferentes combustibles, pero la decisión final está en manos del Jefe de Estado.



“La primera propuesta nuestra fue trabajar en las gasolinas como punto inicial y ese es uno de los planteamientos que tiene el Presidente. Luego en el diésel industrial. En el diésel para el transporte pesado hay que tener cuidado porque tiene un impacto y también el gas, que tiene impacto en clases menos favorecidas”.



Oswaldo Erazo, secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados, propone subir de manera progresiva el costo de la gasolina extra y súper -donde están los subsidios más ineficientes- hasta llegar a su valor real.



Para no afectar al sector de transporte público o de carga se puede pensar en un subsidio directo para esos sectores, comentó el directivo.