El costo del agua potable en Quito no subirá hasta un año después de la emergencia sanitaria

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento

(Epmaps) resolvió que no habrá aumento de las tarifas mientras dure la emergencia sanitaria por el covid-19 y hasta un año después.

El anuncio lo hizo el gerente de esa entidad, Luis Medina, en su comparecencia ante el Concejo Metropolitano hoy, jueves 6 de agosto del 2020.



La resolución establece, además del no incremento de tarifas, no suspender el servicio por falta de pago durante el estado de excepción y hasta dos meses después de su terminación.



Los 60 días de vigencia del actual estado de excepción terminarán el próximo 15 de agosto. Sin embargo, la Constitución prevé una ampliación por 30 días más. Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento del Gobierno central sobre dicha ampliación.



Según Medina, también se resolvió que los pagos que no se han realizado entre marzo y julio de este año, por la emergencia sanitaria, se cobrarán en 12 meses a partir de este mes de agosto del 2020.



Bernardo Abad, concejal, indicó que los funcionarios de la Epmaps también presentaron un informe sobre la recuperación del dinero de las transacciones fraudulentas que se hicieron desde las cuentas del Banco Central de esa dependencia municipal.



Al respecto, Medina dijo que se trabaja en conjunto con la Fiscalía General del Estado para la recuperación de USD 178 000, que aún están pendientes.



La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) también informó al Concejo las acciones que emprendió respecto a los cobros de las planillas. Jaime Buchelli, gerente de la EEQ, reiteró lo dicho por el presidente Lenín Moreno sobre que será el Ejecutivo el que asumirá el valor extra de los meses de marzo a agosto.



Buchelli también dijo que actualmente se realiza un estudio para la generación de energía eléctrica con los residuos del relleno Sanitario de El Inga.