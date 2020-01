El intenso calor marca el arranque de la estación lluviosa en la Costa de Ecuador

LEA TAMBIÉN

Los días más cálidos, aunque el cielo esté nublado. La estación lluviosa ha empezado en la Costa y las altas temperaturas son su principal características hasta ahora.

En el día los valores pueden variar entre 30 y 32°C, según los registros del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). Por las noches la temperatura mínima se ha ubicado entre 24 y 25°C, 1,5° C por encima del promedio para esta época del año.



“Esto ocurre por la radiación solar del día más los cielos cubiertos. Al ingresar, la radiación choca contra la superficie y al proyectarse se topa con la cobertura nubosa y se encapsula esa sensación de calor”, explica Boris Malavé, técnico del Inamhi.



La sensación térmica ha ido en aumento en las últimas semanas. Por ejemplo, el 28 de diciembre fue el día más caluroso del año 2019 en Guayaquil. El registro fue de 35,8°C.



Esa percepción aumenta en las ciudades, debido al efecto de islas de calor. Este fenómeno surge debido al asfalto, el cemento de las edificaciones y la escasa vegetación que predominan. El técnico Malavé recomienda además seguir las alertas de radiación UV, particularmente en las poblaciones ubicadas en el perfil costanero.



En cuanto a las lluvias, las primeras se han reportado en el norte e interior de la Costa, en zonas como La Concordia, Puerto Ila y Santo Domingo. En Guayaquil las precipitaciones han sido débiles, aisladas y dispersas, como indican los informes del Inamhi.



Malavé explicó que dos sistemas atmosféricos inciden en esta época. Uno de ellas es la zona de convergencia intertropical, un cinturón de nubes que aporta humedad y que cada año se posiciona sobre Ecuador por estos meses. La región también tiene aportes de las perturbaciones amazónicas.



La temperatura del océano Pacífico, otro factor que suele incidir en la etapa lluviosa, no registra anomalías. “Los valores del evento ENOS (El Niño Oscilación del Sur) se encuentran en condiciones neutrales y normales, pero se mantiene el monitoreo. Hay un calentamiento en el centro del Pacífico, pero no tiene incidencia en la costa ecuatoriana”, indicó Malavé.



El Comité para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen), que reúne a varios institutos científicos del país, informó el pasado 18 de diciembre de 2019 que los modelos locales y globales anuncian condiciones oceanográficas normales y precipitaciones por debajo del promedio normal para el perfil costanero y la Costa centro-sur e insular.



Los pronósticos advierten alrededor de valores normales en el centro y norte de la Sierra, mientras que en el sur sería ligeramente sobre lo normal. En la región amazónica, interior-norte de la Costa se esperan lluvias ligeramente sobre lo normal. La próxima reunión del Erfen será el 15 de enero de 2020.