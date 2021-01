CorteIDH conocerá caso César Garzón contra Ecuador este 27 y 28 de enero del 2021

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebrará entre el 25 de enero y el 19 de febrero de 2021 un período ordinario de sesiones, que incluye las audiencias públicas de casos contra Ecuador, Chile, Brasil, Colombia y Guatemala.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, informó este martes 19 de enero del 2021 que la primera audiencia será los días 27 y 28 de enero sobre el caso Garzón Guzmán contra Ecuador. El caso se relaciona con la presunta desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán, el 9 de noviembre de 1990 en Quito, Ecuador.



Según la demanda, el hecho se habría dado en un contexto general de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en contra de personas identificadas como subversivas, pertenecientes a los grupos "Alfaro Vive Carajo" y "Montoneras Patria Libre".



Posteriormente, el día 1 y 2 de febrero, el tribunal internacional verá el caso Vera Rojas contra Chile por la alegada validación del Estado de la decisión de la aseguradora de salud Isapre MásVida, de finalizar unilateral y arbitrariamente el régimen de hospitalización domiciliaria que la niña Martina Vera, diagnosticada con el síndrome de Leigh, requería de modo esencial para su supervivencia.



El 3 y 4 de febrero la Corte realizará la audiencia del caso Barbosa de Souza contra Brasil, que trata de la violación a la integridad psíquica y moral de la madre y el padre de Márcia Barbosa de Souza, quien fue presuntamente asesinada por Aércio Pereira de Lima, un exdiputado estatal.



La demanda indica que la inmunidad parlamentaria habría provocado un retraso exorbitante en el proceso penal, ya que la investigación y el proceso penal habrían durado nueve años.



Además, se alega la violación a los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial, los principios de igualdad y de no discriminación, en relación con el derecho a la vida.



Del 8 al 12 de febrero, los jueces iniciarán la audiencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra Colombia, que se basa en las sucesivas y graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP) en Colombia a partir de 1984 y por más de 20 años.



El informe de la Corte explica que los hechos involucraron desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio en contra de integrantes y militantes de la UP, perpetrados presuntamente tanto por agentes estatales como por actores no estatales con la alegada tolerancia y aquiescencia de aquellos.



Para finalizar, la Corte verá el 17 y 18 de febrero el caso de la Masacre de la Aldea Los Josefinos contra Guatemala, que se remonta al 29 y 30 de abril de 1982, en el contexto del conflicto armado interno.



La demanda establece que integrantes de la guerrilla armados habrían entrado a la Aldea de Los Josefinos, capturando y asesinando a dos sujetos por sus allegados vínculos con el ejército. Luego de un enfrentamiento con la guerrilla, presuntamente el ejército de Guatemala habría sitiado la aldea, no dejando salir a sus habitantes.



La denuncia señala que durante la madrugada miembros del ejército dieron muerte al menos a cinco patrulleros que se encontraban en la calle, y luego comenzaron a quemar las viviendas, masacrando a sus habitantes, entrando a las casas para constatar si existían sobrevivientes y asesinando a quienes encontraban, incluyendo hombres, mujeres, niños y niñas.