La comunidad ecuatoriana en Estados Unidos celebra la prohibición de expulsar a los ‘soñadores’

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que impide la expulsión de cerca de 740 000 ‘dreamers’ (soñadores), genera esperanza entre la colonia de ecuatorianos residentes en ese país.

Se denomina soñadores a quienes llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y desde entonces solo han vivido en esa nación y no tienen más de 31 años. Hay quienes no tienen nacionalidad y su idioma principal es el inglés. El Gobierno de Donald Trump ha intentado acabar con su protección legal.



Walther Sinche es director de la Alianza Ecuatoriana Internacional, que tiene su sede en Queens, New York. Según él, no hay una cifra oficial de cuántos hijos de ecuatorianos forman parte de este grupo. Él considera que esta decisión es importante porque no solo da tranquilidad a esas personas, sino también a sus familias. “Es un triunfo para la comunidad migrante porque sus derechos son respetados”.



La Alianza Ecuatoriana Internacional busca reuniones con congresistas para escuchen las necesidades de los migrantes, dijo Sinchi.



Por su parte, William Murillo, director de la organización 1800-Migrante.com, que tiene sus sedes en Nueva York y Cuenca, dijo que es un triunfo temporal y les permite tener un número de seguro social para trabajar y pueden continuar sus estudios, pero no les brinda la oportunidad para conseguir la ciudadania, que es el objetivo principal.



“Trump ha dicho que hará un nuevo intento para quitar este beneficio para esta población, pero no creo que por ahora se arriesge a una segunda pérdida política y judicial en la Corte Suprema”, dijo Murrillo, quien reside en New York.



Él destacó el aporte que realizan los migrantes ecuatorianos y latinoamericanos a la economía estadounidense. Para Murillo, la lucha principal es lograr una reforma migratoria integral para beneficiar a los indocumentados, que no tienen una solución desde hace 25 años.



Se estima que en Estados Unidos viven 11 millones de indocumentados, de los cuales dos millones llegaron siendo niños y acompañando a sus padres. En el 2012, el expresidente Barack Obama firmó el decreto denomiando Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).



Con ello, podían obtener un permiso de residencia condicionada para estudiar y trabajar sin temor. Hasta el 2017, un total de 740 000 jóvenes solicitaron acogerse al programa.