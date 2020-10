Corte Nacional no se hará cargo del proceso penal contra Paúl Granda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Wilman Terán, devolvió al juez del Guayas, Ronald Guerrero, el proceso penal por delincuencia organizada en el que Fiscalía busca vincular al expresidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda.

“En este caso no existe falta de competencia del juez Ronald Xavier Guerrero Cruz, por no existir situación permitida en la ley, en consecuencia, tiene la obligación jurídica, de conocer y decidir lo que en derecho corresponda sin inhibirse”, señaló el magistrado de la Corte Nacional. El documento íntegro se publicó en el sistema del Consejo de la Judicatura este sábado 31 de octubre del 2020.



La decisión judicial se da luego de que la Fiscalía pidiera el 13 de octubre último que se vincule a Paúl Granda, expresidente de Directorio del IESS, y a Susana Mera, exgerente del hospital de Los Ceibos, al caso de delincuencia organizada que se sigue en contra de los hermanos Bucaram Pulley, de Daniel Salcedo Bonilla y de ex directivos del hospital Teodoro Maldonado Carbo, entre otros.



En este caso se investiga una presunta red de corrupción en la venta irregular de insumos médicos en hospitales.



Ese día, la defensa de Granda alegó falta de competencia del juez Guerrero porque, a su criterio, su cliente gozaría de fuero. Por eso, el juzgador decidió oficiar a la Presidencia de la República para que informe si el investigado tenía calidad de ministro cuando ocupaba la Presidencia del Consejo Directivo del IESS, cuando se produjeron los hechos investigados.



Luego, el 15 de octubre, recibió una respuesta del Viceministro del Servicio Público que indicó en su parte pertinente que el exdirectivo del IESS “tiene rango de ministro”.



Una comunicación similar provino de la Secretaría General del Gabinete, el 16 de octubre del 2020. Ahí se hace un repaso por los cargos que ocupó Granda desde el 24 de mayo del 2017 hasta el 4 de mayo del 2020. “En los encargos indicados mantuvo permanentemente su calidad de Ministro de Estado o funcionario con rango de tal, conforme lo dispone el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva”, decía el comunicado que ahora consta en el argumento del juez nacional.



Pero Terán señaló que “el fuero no se puede presumir, sino más bien debe ser demostrado a fin de que no se violente las garantías del juez natural y la tutela judicial efectiva” y citó el artículo 192 del Código de la Función Judicial que establece puntualmente quiénes están sujetos al control de la Corte Nacional. Entre todos los cargos que se enumeran que van desde el presidente de la República hasta ministros y secretarios de Estado no aparece el del presidente del IESS.



“No se evidencia que este cargo público se encuentre taxativamente establecido como uno de aquellos que goza de la institución jurídica del fuero de Corte Nacional, en consecuencia, el auto de inhibición planteado por el doctor Ronald Xavier Guerrero Cruz, Juez de la Unidad Judicial Norte 2 Penal, es infundado”, se establece en la resolución del juez Terán.



Por eso, decidió devolver el proceso para que sea atendido por Guerrero “para así precautelar el plazo razonable y evitar el retardo injustificado” de este caso para que “se sustancie y decida lo que en derecho corresponda” por el desenlace de la audiencia de vinculación a la etapa de instrucción fiscal de Granda y Mera.